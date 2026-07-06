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2026.07.06 (월)
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[중국증시 주간 포인트] ②중국 우주굴기 관련 이슈, SK하이닉스 나스닥 상장, 입신정밀∙MLCC 리더 홍콩상장, A주 거래제도 개편 등

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증권·경제 매체들이 6일 중국증시 핵심 이슈와 상장·제도 변경 소식을 정리했다.
  • 9일~10일 SK하이닉스 ADR 상장, 입신정밀·삼환그룹·치윈산 등 홍콩 상장이 잇따라 진행된다.
  • 6일부터 상하이·선전거래소 거래제도 개편으로 ST 종목 일일 가격제한폭이 10%로 확대된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 7월 6일 오전 00시23분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월6일~7월12일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △6월 CPI·PPI 발표 'K형 분화' 지속 △6월 금융 데이터, 외환보유액 발표 △빅테크 거물 참석 '선밸리 컨퍼런스' △오픈AI, GPT-5.6 정식 발표 예정 △홍콩 AI주 다수, 보호예수 물량 해제 △킹소프트, AI 제품 가격 최대 50% 인상 △중국 국내 주요 기술 관련 이벤트 △주췌3호 재발사 등 中 우주굴기 관련 이슈 △SK하이닉스, 미국 ADR 나스닥 상장 △입신정밀, 16년만에 A+H주로 재탄생 △MLCC 선도기업 '삼환그룹', 홍콩 상장 △친환경 건강 간식 개발 '치윈산', 홍콩 상장 △A주 거래제도 개편, ST 가격제한폭 10%로 확대 등을 꼽았다. 

◆ 중국 국내 주요 기술 관련 이벤트

1. 2026 제25회 중국 인터넷대회가 7월 8일부터 10일까지 베이징에서 개최된다.

2. 제23회 창춘(長春) 국제 자동차박람회는 7월 11일부터 20일까지 열린다.

3. 2026 중국(난징) 체화지능 로봇 산업전은 7월 10일부터 12일까지 난징에서 개최된다. 이번 행사에서는 테슬라(TSLA.US), 유비텍(優必選∙유비쉬안∙UBTECH, 9880.HK), 애지봇(智元機器人∙즈위안로봇∙AgiBot) 등 주요 기업들이 양산 일정과 부품 입찰 계획을 발표할 예정이다.

4. 2026 '로봇+' 혁신발전대회는 7월 11일부터 13일까지 산둥성 지닝(濟寧)시에서 열린다. 이번 행사에서는 '로봇+ 응용 시나리오 백서'가 공식 발표된다.

◆ 주췌3호 재발사 등 中 우주굴기 관련 이슈 

1. 중국 최초 민영 항공우주 기업인 랜드스페이스(藍箭航天∙Land Space)가 설계한 재사용 로켓 '주췌(朱雀) 3호'가 7월 9일 주취안(酒泉)에서 재발사될 예정이다. 이번 발사는 육상 수직 회수 기술을 검증하기 위한 것으로, 최종 발사 시각은 공식 발표를 기준으로 확정된다.

2. 중국의 대형 재사용 발사체인 창정(長征) 10호 을(乙)이 7월 10일에서 13일 사이 원창(文昌) 상업우주 발사장에서 첫 시험 비행을 실시할 것으로 예상된다. 이번 시험비행은 중국 재사용 발사체 개발의 '0에서 1'로의 도약을 의미하며, 동시에 세계 최초로 '해상 그물망 회수(海上網系回收)' 기술도 함께 검증할 예정이다.

◆ 국내외 글로벌 기업의 상장 소식

1. SK하이닉스, 미국 ADR 나스닥 상장

한국 SK하이닉스(000660.KS)가 7월 10일 미국 나스닥시장에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장할 예정이다.

SK하이닉스는 앞서 공시를 통해 최대 294억7000만 달러 규모의 예탁증서를 발행해 미국 나스닥에 상장할 계획이라고 밝혔다.

이번 발행이 계획대로 이루어질 경우, 규모 면에서 2014년 알리바바그룹(BABA.US/9988.HK)이 미국 상장 당시 기록한 250억 달러 조달 규모를 넘어설 것으로 예상된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : SK하이닉스(000660.KS), 알리바바그룹(BABA.US/9988.HK)

2. 입신정밀, 16년만에 A+H주로 재탄생

애플의 핵심 공급업체인 중국 전자제품 위탁생산업체 입신정밀(立訊精密∙럭스쉐어∙LUXSHARE 002475.SZ)이 7월 9일 홍콩증시에 정식 상장한다.

앞서 6월 30일 입신정밀은 H주 글로벌 공모를 공식 개시했다. 약 3억8350만 주를 발행하며, 공모가 상한은 주당 63.28 홍콩달러(HKD)다. 이를 통해 약 240억 HKD를 조달할 전망이다.

입신정밀은 2010년 9월 15일 선전증권거래소 상장 이후 약 16년 만에 홍콩증시 상장에 도전하게 됐다. 올해 홍콩증시에서 추진된 IPO 가운데 소비전자·정밀제조 분야에서 가장 주목 받는 기업공개 중 하나로 평가된다. 상장이 완료되면 입신정밀은 소비전자 분야의 대형 'A+H주(중국 본토 A주와 홍콩증시 동시 상장 종목)'로 재탄생하게 된다. 

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 입신정밀(002475.SZ)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.06.11 pxx17@newspim.com

3. MLCC 선도기업 '삼환그룹', 홍콩 상장

MLCC(적층 세라믹 커패시터) 선도기업 삼환그룹(三環集團∙CCTC 300408.SZ)이 7월 9일 홍콩증시에 상장한다.

홍콩거래소 제출 서류에 따르면 삼환그룹은 홍콩 IPO를 통해 7100만 주를 발행할 계획이다. 공모가는 주당 최대 100.30 HKD다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 :  삼환그룹(300408.SZ)

4. 친환경 건강 간식 개발 '치윈산', 홍콩 상장

친환경 건강 간식 개발업체 치윈산식품(齊雲山食品)도 7월 9일 홍콩증시에 상장한다. 2500만 주를 공모하며, 공모가는 주당 5~8 HKD다.

◆ A주 거래제도 개편, ST 가격제한폭 10%로 확대 등

2026년 7월 6일부터 상하이·선전증권거래소의 거래규정 개정안이 시행된다.

새 규정은 △펀드 종가매매 제도 개선 △장 종료 후 고정가격 거래 적용 대상 확대 △메인보드 ST(특별관리) 종목의 일일 가격제한폭 10%로 확대 등의 내용을 포함한다.

pxx17@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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