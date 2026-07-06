[오늘날씨] 전국 곳곳 장맛비…한낮 32도 '찜통더위'

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아침 최저 20~24도·낮 최고 26~32도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 6일은 낮 최고 기온이 32도까지 오르며 무더운 날씨를 보이는 가운데 전국 곳곳에 장맛비가 내리겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골 영향을 받겠다.

월요일인 6일은 낮 최고 기온이 32도까지 오르며 무더운 날씨를 보이는 가운데 전국 곳곳에 장맛비가 내리겠다. 사진은 비가 내리는 가운데 우산을 쓰고 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB]

전국이 흐린 가운데 전북서부·전남·제주도는 오전부터 오후까지, 그 밖 지역은 낮부터 저녁까지, 강원영서는 오후부터 밤까지 바기 내리겠다.

예상 강수량은 수도권 20~60mm, 서해5도 10~40mm, 강원내륙·산지 20~60mm, 강원동해안 5~20mm, 충청권 20~60mm, 전라권 20~60mm, 경상권 5~50mm, 제주도 20~60mm(많은 곳 중산간·산지 80mm 이상)다.

아침 최저기온은 20~24도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 23도 ▲수원 23도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 22도 ▲울산 22도 ▲제주 24도다.

낮 최고기온은 26~32도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 28도 ▲수원 29도 ▲춘천 30도 ▲강릉 28도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 29도 ▲광주 30도 ▲대구 32도 ▲부산 28도 ▲울산 31도 ▲제주 31도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com