화요일·음력 4월3일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월19일(화요일·음력 4월3일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 내 작은 모습에 잠 못 이루는 밤이겠다.
72년생 : 행동을 절제하는 것이 좋겠다.
84년생 : 좋은 일이 연거푸 생기겠다.
96년생 : 재물이 걸어서 들어오는 모양이겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 비보(裨補)를 하는 것이 좋겠다.
73년생 : 지나간 일에서 지금의 답을 찾을 수 있겠다.
85년생 : 생각보다 수입이 짭짤하겠다.
97년생 : 사랑해도 되는 사람을 만날 수 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 약속한 대로 사랑하는 사람을 다시 만날 수 있겠다.
74년생 : 세상이 사랑하는 사람으로 변할 수 있겠다.
86년생 : 모르는 문제만 생길 수 있겠다.
98년생 : 덧없는 꿈을 꾸고 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 해답이 보이지 않는 상황으로 빠지겠다.
75년생 : 다시 새롭게 하는 것이 좋겠다.
87년생 : 말로 인해 재물이 나가겠다.
99년생 : 간절한 소망이 외면당하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 질리지 않을 사람을 다시 만나겠다.
76년생 : 겸손한 처신이 중요하겠다.
88년생 : 첫사랑이 다시 찾아오겠다.
00년생 : 상대방 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 어려운 국면으로 들어가겠다.
77년생 : 다시없는 기회가 될 수 있겠다.
89년생 : 좋은 결과가 나타나겠다.
01년생 : 하는 일마다 꼬일 수 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 눈빛 하나에 반하는 상황이겠다.
78년생 : 다시 시작할 운세이겠다.
90년생 : 그 일로 인해 그런 일이 생길 수 있겠다.
02년생 : 혼자 울고 떠나는 일이 생기겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
79년생 : 평범 속에 대범함이 들어있겠다.
91년생 : 지금 원하는 바를 얻을 운세이겠다.
03년생 : 눈물을 지으며 돌아서는 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 새롭게 시작하면 좋은 결과가 나타나겠다.
80년생 : 슬픔보다는 기쁨이 더 많아지겠다.
92년생 : 새 인연이 생겨나, 새로운 길을 걸어가겠다.
04년생 : 바다를 보며, 산을 보며 웅비의 꿈을 키워야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 생각한 대로 일이 이루어지겠다.
81년생 : 결과가 좋은 방향으로 주어지겠다.
93년생 : 무지개 행보만 있을 수 있겠다.
05년생 : 슬픈 기억에 힘들어 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 고정관념을 버려야 하겠다.
82년생 : 보이는 것보다는 보이지 않는 것을 봐야 하겠다.
94년생 : 뜻이 통하는 사람을 만난다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 무식하게 행동으로 보여 주는 것이 정답이겠다.
83년생 : 무지개 같은 희망이 현실이 다가오겠다.
95년생 : 하늘에 맡기고 기다리는 것이 좋겠다.