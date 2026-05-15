충북교사노조, 교육감 후보 3명에 정책질의…"21일까지 답변 요구"

AI 핵심 요약beta
- 충북교사노동조합은 15일 충북교육감 후보 3명에게 교육 정책 질의서를 보내고 21일까지 답변을 요구했다고 밝혔다
- 교사노조는 교사 정치 기본권 보장, 보수·수당 현실화, 아동 학대 법령 개정 등 7개 핵심 의제를 제시하고 총 17개 항목에 대한 입장을 물었다
- 교사 정치 기본권과 아동 학대 법령 개정, 현장 체험 학습 책임 문제 등은 후보자 간 입장 차이를 드러낼 쟁점으로, 노조는 답변을 취합해 공개할 방침이다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교사노동조합은 오는 6·4 동시 지방선거에 출마한 충북교육감 후보 3명에게 교육 정책 제안 및 질의서를 발송하고 오는 21일까지 답변을 요구했다고 15일 밝혔다.
교사노조는 이번 질의서를 통해 ▲교사 정치 기본권 보장 ▲보수·수당 현실화 ▲아동 학대 관련 법령 개정 ▲교사의 본질 업무 회복 ▲현장 체험 학습 교사 우선 결정권 및 공적 책임 보장제 도입 ▲교원의 정당한 교육 활동 및 생활 지도 보호 ▲학교 재정 정상화 및 교육 예산 현실화 등 7개 핵심 의제를 제시했다.
이는 최근 교권 침해 논란과 교원 업무 과중, 재정 문제 등 교육 현장의 누적된 구조적 문제를 반영한 것으로 풀이된다.
이와 함께 급별 정책 과제를 포함해 총 17개 항목에 대한 각 후보자의 입장을 질의했다.
특히 교사 정치 기본권과 아동 학대 관련 법령 개정 요구는 교원 지위와 책임 범위를 재정립하는 사안으로 후보자 간 입장 차이가 뚜렷하게 드러날 수 있는 쟁점으로 평가된다.
현장 체험 학습 책임 문제 역시 안전사고 책임 소재와 직결된 민감한 사안인 만큼 정책의 구체성과 실행 의지가 주요 판단 기준이 될 전망이다.
교사노조는 후보 답변을 취합해 공개할 방침이다.
유윤식 위원장은 "교육감 선거는 정보 부족 속에서 이른바 '깜깜이 선택'이 반복돼 왔다"며 "교원들의 요구가 반영된 정책 제안에 대해 후보자들이 얼마나 진정성 있게 응답하는지가 중요한 판단 기준이 될 것"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com