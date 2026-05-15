빗썸, 아이스크리에이티브 인기 크리에이터 14명과 '나눔 플리마켓' 진행

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 16일 빗썸나눔센터에서 ICE 플리마켓을 개최했다
- 인기 크리에이터 14명이 애장품 판매와 소통에 나서고 수익 일부는 취약계층에 기부된다
- 쇼핑백 없는 친환경 장터로 꾸며져 문화·휴게 공간을 제공하며 나눔 가치 확산을 목표로 했다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 오는 16일 사회공헌 전용 공간인 '빗썸나눔센터'에서 아이스크리에이티브와 함께 'ICE FLEA MARKET with 빗썸나눔 Spring'을 개최한다고 15일 밝혔다.
빗썸나눔센터는 사회·문화·예술·환경 등 여러 분야에서 개인 및 단체를 지원하는 공간으로, 다양한 사회공헌 프로그램을 운영한다. 이번 행사에는 써니채널, 다영, 세리티 등 아이스크리에이티브 소속 인기 크리에이터 14인이 참여해 애장품을 판매하고 팬들과 소통할 예정이다.
참여 크리에이터들의 구독자 수는 총 350만 명으로, 많은 방문객이 나눔 현장을 찾을 것으로 기대된다. 이번 행사는 '자연스러운 나눔'의 가치를 확산하는 데 중점을 두고 기획됐다.
방문객은 원하는 크리에이터의 애장품을 구매함으로써 기부 활동에 동참할 수 있으며, 판매 수익금의 일부는 취약계층을 위해 사용될 예정이다. 특히, 환경 고려를 위해 '쇼핑백 없는 장터'라는 친환경 원칙이 도입됐다.
행사 공간은 다양한 문화를 즐길 수 있는 복합 경험의 장으로 꾸며지며, 실내외에 조성된 포토존과 크리에이터 포토월이 마련된다. 이 외에도 편안한 대기 공간과 휴게 시설이 갖춰져 방문객의 편의를 높일 예정이다. 이를 통해 유저들이 빗썸나눔센터를 일상 속에서 즐길 수 있는 문화 공간으로 자리 잡기를 기대한다.
빗썸 관계자는 "빗썸나눔센터가 참신한 아이디어를 가진 이들을 위한 무대가 되고, 대중과 나눔의 가치를 공유하는 거점으로 활용되어 기쁘다"며 "앞으로도 빗썸나눔센터가 다양한 커뮤니티 활동을 담아내는 상생의 허브로 자리매김할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com