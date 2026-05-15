하나금융, 두나무에 1조 지분투자...함영주 회장 "디지털자산 강화 집중"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

블록체인 기반 외화송금 서비스 고도화

원화 스테이블코인 생태계 조성 협력 강화

글로벌 디지털자산 신사업 발굴 등 공동 추진

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 국내 1위 가상자산기업인 두나무에 전략적 투자를 단행한다. 1조원이 넘는 막대한 자금을 두입해 두나무 4대 주주에 올라 향후 스테이블코인과 블록체인 시장 공략을 위한 강력한 우군을 확보하기 위함이다. 두나무와 네이버파이낸셜의 합병 향방에 따라 웹 3.0 시장을 향한 도전도 속도를 낼 전망이다.

하나금융그룹(회장 함영주)은 15일 주요 관계사인 하나은행을 통해 국내 최대 가상자산 인프라를 보유한 '두나무'에 대한 1조원 규모 지분을 취득하고 전략적 파트너십을 강화한다고 밝혔다.

서울 을지로 하나금융그룹 명동사옥 [사진=하나금융그룹]

이날 하나은행 이사회는 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 중 228만4000주를 약 1조33억원에 인수하기로 결의했다. 이번 인수를 통해 하나은행은 두나무 지분 6.55%를 보유한 4대 주주 지위를 확보하게 된다.

하나금융은 이날 두나무에 대한 지분 투자와 함께 금융과 디지털자산을 연계한 미래혁신모델 구축을 위한 전략적 업무협약도 체결했다.

양사는 K블록체인 생태계 조성을 위해 두나무의 '기와체인'을 향후 디지털 금융의 핵심 인프라로 발전시켜 나가는 데 뜻을 같이하고 있다.

지난해 말부터 블록체인 기반의 해외송금 서비스 공동개발을 추진 중으로 지난 2월 기존 SWIFT 체계 외화송금 서비스를 두나무의 자체 블록체인 기와체인을 통해 구현할 수 있도록 기술검증을 마쳤다.

지난 4월에는 포스코인터내셔널과의 3자간 파트너십 체결로 실질적인 서비스 실효성 검증 기반까지 마련한 바 있다.

하나금융은 블록체인 기반 외화송금 서비스의 지속적인 고도화를 통해 실시간 거래 및 정산이 가능하도록 해 국내 외국환 시장 내 선도사 지위를 공고히 한다는 전략이다.

두나무. [사진=두나무]

양사는 원화 스테이블코인 발행·유통·사용·환류로 이어지는 생태계 조성을 위해 안정적이고 확장 가능한 인프라를 구축하는데 협력하고 디지털자산 투자 시장 변화에 대응하기 위한 협업 기회도 지속 모색키로 했다.

또한, 하나금융의 글로벌 네트워크와 두나무의 블록체인 기술력을 결합해 해외 디지털자산 시장에서의 ▲신사업 발굴 ▲제휴·투자 ▲기와체인 연계 서비스 개발 등 글로벌 사업도 공동 발굴할 계획이다.

함영주 회장은 "이번 지분투자는 디지털자산 기반 금융 혁신을 가속화하기 위한 전략적 결정"이라며 "두나무와 함께 K-블록체인 생태계 조성을 주도적으로 추진하고 국내 디지털자산 산업이 글로벌 선도 수준으로 도약할 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com