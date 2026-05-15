투모로우바이투게더 미니 8집, 日 레코드협회 '플래티넘'…통산 16번째

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더가 15일 미니 8집으로 일본레코드협회 플래티넘 인증을 획득했다
- 이들은 통산 16개 앨범으로 일본 골드 디스크 인증을 받으며 오리콘 각종 차트 1위를 기록했다
- 5월 23~24일 아이치를 시작으로 일본 4개 도시 투어와 라이브 뷰잉 등으로 현지 활동을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 투모로우바이투게더가 일본레코드협회 골드 디스크 인증을 추가했다.
15일 일본레코드협회 발표에 따르면 투모로우바이투게더의 미니 8집 '7TH 이어(YEAR): 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 4월 기준 누적 출하량 25만 장을 돌파해 골드 디스크 '플래티넘' 인증을 획득했다.
이들은 통산 16개의 앨범으로 골드 디스크 인증을 받으며 현지의 굳건한 인기를 입증했다.
일본레코드협회는 매월 음반 누적 출하량에 따라 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상), 트리플 플래티넘(75만 장 이상), 밀리언(100만 장 이상) 등 골드 디스크 인증을 부여한다.
투모로우바이투게더는 '트리플 플래티넘' 반열에 오른 '치카이(CHIKAI)'와 '더블 플래티넘' 인증을 획득한 '별의 장: 투게더(TOGETHER)', '스타키스드(Starkissed)', '스위트(SWEET)', 굿 보이 곤 배드('GOOD BOY GONE BAD)', '플래티넘' 인증을 받은 '7TH 이어: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때', '별의 장: 생크추어리(SANCTUARY)', '이름의 장: 프리폴(FREEFALL)', '이름의 장: 탬테이션(TEMPTATION)', '카오틱 원더랜드(Chaotic Wonderland)' 등 총 16개의 골드 디스크 인증 음반을 보유하고 있다.
미니 8집은 오리콘 4월 27일 자 '주간 합산 앨범 랭킹', '주간 앨범 랭킹', '주간 서양 음악 앨범 랭킹'에서 1위를 거머쥐었다.
특히 '주간 합산 앨범 랭킹'에 통산 14번째 정상을 찍으며 일본 및 해외 아티스트를 통틀어 역대 최다 1위 타이기록을 수립했다.
투모로우바이투게더는 지난 11일 일본 대표 음악방송 TBS 'CDTV 라이브! 라이브!'에서 미니 8집 타이틀곡 '하루에 하루만 더' 무대를 선보여 주목받았다. 데뷔 7주년 기념 스페셜 콘서트 '2026 투모로우바이투게더 모아 콘 인 재팬(TXT MOA CON IN JAPAN)'도 연다.
이들은 오는 23~24일 아이치를 시작으로 27~28일 치바, 6월 16~17일 후쿠오카, 6월 23~24일 효고까지 4개 도시에서 8회에 걸쳐 진행된다. 이 가운데 5월 24일 아이치 공연은 라이브 뷰잉을 확정해 전 세계 53개 국가/지역에서 생중계된다.
투모로우바이투게더는 신보로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'(5월 2일 자) 3위에 올랐고 2주 연속 랭크되며 저력을 과시했다. 이들은 통산 13개 음반을 이 차트에 올렸다.
alice09@newspim.com