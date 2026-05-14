"의혹 제기" vs "정치공세 중단" 의왕 '무민공원' 진실 공방

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민주당 경기도당 "비선 유착 및 특혜 의혹, 시장이 직접 해명하라" 촉구

백운발전주민연합 "민간 기부로 조성된 휴식 공간, 선거철 정치 프레임 불쾌"

경찰 수사 진행 중인 가운데 선거 국면 핵심 쟁점으로 부상

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시 백운밸리에 조성된 '무민공원·무민밸리'를 둘러싸고 더불어민주당 경기도당과 지역 주민단체가 정면으로 충돌하며 지역 정가가 요동치고 있다.

14일 뉴스핌 취재를 종합해 보면 민주당 측은 사업 추진 과정의 비선 실세 유착 의혹을 제기하며 공세를 높이는 반면, 지역 주민들은 실제 이용 만족도가 높은 공원을 정치적 도구로 활용하지 말라며 강하게 반발하고 나섰다.

백운발전주민총연합회는 14일 의왕시청 앞에서 규탄 성명을 발표하고 정치권의 공세에 강한 유감을 표명했다. [사진=백운발전주민총연합회]

◆ 민주당 경기도당 "비선 개입 의혹...투명한 행정 증명해야"

더불어민주당 경기도당은 지난 13일 성명을 통해 김성제 의왕시장이 '무민공원 조성사업'과 관련한 각종 의혹에 대해 직접 해명할 것을 강력히 촉구했다.

주요 주장 내용은 다음과 같다. 비선 유착 의혹이다. 특정 인물이 사업을 제안하고 시장에게 요청했다는 내용이 관련 공소장에 명시돼 있다는 점을 지적했다.

이례적인 속도이다. A씨의 요청 직후 닷새 만에 벤치마킹 계획 수립, 입장권 비용 지출, 업무협약 체결 등이 '속전속결'로 이뤄진 배경에 의구심을 표했다.

저작권 문제도 제기된다. 당시 해당 업체가 무민 저작권조차 확보하지 못한 상태에서 시 행정이 특정 업체를 위해 움직였다는 점을 문제 삼았다.

이 때문에 철저한 수사가 필요하다는 지적이다. 현재 경찰청 특별수사본부에서 제3자 뇌물수수 및 직권남용 등 법적 쟁점을 수사 중인 만큼 신속한 진실 규명을 요구했다.

민주당 경기도당은 "지방정부 역시 비선 정치와 권력 사유화 의혹으로부터 자유로워야 한다"며 "이를 단순한 정치공세로 치부하지 말고 시민 앞에 실체를 밝히라"고 강조했다.

◆ 백운발전주민연합 "주민 만족도 높은 공원, 정치적 프레임 씌우지 마라"

이에 대해 백운발전주민총연합회는 14일 의왕시청 앞에서 규탄 성명을 발표하고 정치권의 공세에 강한 유감을 표명했다.

주요 반박 내용은 주민 실익을 강조했다. 무민공원은 백운호수 데크길과 연결된 핵심 생활문화공간으로, 아이들과 부모들의 만족도가 매우 높은 의왕의 명소임을 역설했다.

해당 사업은 의왕시 세금이 아닌 '민간 기부 방식'으로 추진됐음에도 공원 자체를 문제 삼는 것은 부적절하다고 지적했다.

선거철의 정략적 의도가 숨어 있다는 지적이다. 지난해에 이어 또다시 선거를 앞두고 동일한 사안을 들고나온 것은 특정 정치인들의 야욕을 채우기 위한 '프레임 전쟁'이라고 규정했다.

여론조작 주장도 제기된다. 일부 언론의 자극적인 보도와 고발, 수사 상황 중계로 이어지는 일련의 과정이 백운밸리를 의혹의 공간으로 소비하게 만드는 '악순환'이라고 비판했다.

연합회 측은 "민주당 경기도당은 실제 공원을 이용하는 주민들의 목소리는 듣지도 않았다"며 "현장을 보지 않은 채 일부 주장만으로 백운밸리를 문제 지역으로 몰아가는 행태를 멈추라"고 촉구했다.

더불어민주당 경기도당 전경. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 선거 국면 속 '진실 공방' 격화...수사 결과 주목

이번 사태는 단순한 지역 현안을 넘어 6·3 지방선거를 앞둔 시점과 맞물려 정당 간의 자존심 대결로 번지는 모양새다.

민주당은 '행정의 투명성과 비선 척결'이라는 대의명분을 앞세워 시정 책임자를 압박하고 있으며, 주민단체는 '지역 발전 저해와 유권자 권리 침해'를 내세워 정치권의 개입을 경계하고 있다.

지역 정가 관계자는 "현재 경찰 수사가 진행 중인 만큼 수사 결과가 이번 논란의 향방을 결정지을 최대 분수령이 될 것"이라며 "다만 선거 국면에서 정책 대결이 아닌 의혹 제기와 비방전으로 흐르는 것에 대한 유권자들의 피로감도 고려해야 한다"고 조언했다.

의왕시의 랜드마크로 자리 잡은 무민공원이 '행정 혁신의 상징'으로 남을지, '정치적 논란의 중심'으로 기록될지는 다가오는 수사 결과와 민심의 선택에 달려 있다.

1141world@newspim.com