[핌in현장] 장애-비장애 넘은 고전 희극…셰익스피어의 '당신 좋을 대로'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 국립극장이 비장애인과 장애인 배우들이 함께하는 셰익스피어 연극 '당신 좋을 대로'를 선보인다. 원작 '좋으실 대로'를 각색해 서로 다른 신체적, 물리적 조건 속에서 각자의 속도와 방식으로 사랑과 조화의 이야기를 완성해나간다.

오는 28일부터 31일까지 국립극장 달오름극장에서 '당신 좋을 대로'가 공연된다. 윌리엄 셰익스피어 대표 희극 '좋으실 대로(As You Like It)'를 바탕으로 한 작품으로, 2021년부터 이어져 온 국립극장 무장애 공연 최초로 선보이는 코미디 작품이다. 한글 자막·음성 해설·수어 통역 서비스가 제공되는 무장애(배리어프리, Barrier-free) 공연으로 제작된다.

국립극장 기획공연 '당신 좋을 대로' 연습실 시연 장면. [사진=국립극장]

작품의 연출은 극단 양손프로젝트의 박지혜 연출가가 나섰다. 박 연출은 셰익스피어의 원작을 각색해 자연인(본인), 배우, 캐릭터라는 세 층위를 무대 위에서 빚어내고, 배우 개개인의 특성을 확장시킨 장면을 연출해낼 예정이다.

박지혜 연출은 "배리어프리 공연 처음 제안받았을 때 어떤 작품 해야 될지 고민이 많았다. 사랑 이야기를 하고 싶었고 꼭 남녀 간의 사랑 이야기가 아니라 우리가 함께 그냥 살아가는 이야기, 주변 사람들, 가족 같은 관계를 맺어가는 사람들과 사랑하는 이야기를 한번 해보고 싶었다. 고전 작품을 찾아보다가 셰익스피어의 '당신 좋을 대로'라는 공연을 하게 됐다"고 말했다.

이어 "배우가 가장 무대 위에서 중요하다고 생각한다. 연극이 배우 예술이라고 믿는다. 각각의 배우들이 지닌 고유의 리듬과 고유의 에너지가 무대에서 각자가 빛나는 것을 넘어서서 좀 조화롭게 어우러질 수 있게 하고자 했다. 함께 세상을 만들어 나가는 모습 그런 것들을 좀 찾으려는 것에 중점을 두고 있다"고 연출 포인트를 얘기했다.

셰익스피어의 '좋으실 대로'는 권력 다툼으로 추방된 공작의 딸 로잘린드가 남장한 채 아르덴 숲으로 도피하며, 인물들이 사랑에 빠지고 변화하는 과정을 그린다. '당신 좋을 대로'는 이러한 이야기를 전하는 유랑극단을 콘셉트로, 원작에는 없는 해설자가 등장해 메타적으로 극과 관객을 잇는다. 총 7명의 배우가 극 중 20여 명의 멀티 배역을 맡아 무대에 등장한다. 의상 퀵체인지와 빠른 역할 전환으로 경쾌하고 재치 있는 장면을 완성한다.

국립극장 기획공연 '당신 좋을 대로' 연습실 시연 장면. [사진=국립극장]

장애인 배우 최초 제59회 백상예술대상 연극 부문 연기상을 수상한 배우 하지성이 주연 올랜도 역을 맡는다. 남장으로 정체를 숨긴 채 사랑을 시험하고 인물들을 화해로 이끄는 지혜로운 주인공 로잘린드 역은 코다(CODA, Children of Deaf Adults, 청각장애 부모를 둔 청인 자녀) 배우 장혜진이 연기한다. 이외에도 각기 다른 장애를 가진 김범진, 안창현, 이성수, 임지윤, 지혜연이 출연해 다층적인 캐릭터를 펼쳐 보인다.

해설자, 터치스톤, 늙은 공작 역을 연기하는 배우 김범진은 "작품을 준비하며 팀원들 간에 하모니를 더 많이 신경 쓰게 된다. 1인 다역을 맡는 배우들도 있고, 배우들의 호흡, 서로를 알아가는 단계에서 되게 하모니를 중점적으로 생각하면서 연습을 했다. 연습 과정에서 배려와 서로 알아가는 과정, 장애와 비장애를 떠나 불편한 것과 편한 것들을 물어보면서 연습을 했고 좋은 작업으로 성실히 임하고 있다"고 말했다.

아담, 자크, 실비우스를 연기하는 시각장애인 배우 이성수는 "지금껏 참여한 모든 공연이 배리어프리 공연이고, 저의 장애는 잔존 시력이 좀 있는 저시력임에도 불구하고 아무래도 좀 소외되거나 배제되는 상황들이 항상 발생하는 면이 있다. 악의가 있어서가 아니라 상황적으로 그렇게 되기도 한다. 처음부터 가급적이면 좀 최소화되길 좋겠다는 말씀을 드렸다. 분위기를 무겁게 만들었던 것에 대해 연출부 분들도 부담이 많지 않았을까. 책임감이 더 생기기도 한다. 작업을 함께 하다보니 우려했던 일은 전혀 없이 즐겁게 참여하고 있다"고 말했다.

이번 연극에서 수어는 농인들을 위한 대사 전달 수단을 넘어 희극적 장치로도 활용된다. 극 중 수어를 완전히 이해하지 못한 배우가 엉뚱한 수어를 표현해 오해와 어긋남이 발생하기도 하고, 수어 통역사가 이를 다시 음성언어로 전달하는 과정에서 웃음을 유발한다. 이번 공연에서는 일괄 수어 통역이 아닌 배역별 전담 수어 통역사 4명을 배정해 더 효과적으로 작품의 대사와 의미를 전달할 예정이다.

국립극장 기획공연 '당신 좋을 대로' 연습실 시연 장면. [사진=국립극장]

로자린드 역을 맡은 장혜진은 "로자린드는 순수하고 재치 있는 매력을 가진 사람이다. 능동적인 사람이기도 하다. 순수하기 때문에 대상을 아름답게 볼 수밖에 없는 사람이라고 생각한다. 배우로서도 굉장히 많이 배울 수 있었던 것은 수어를 활용해 이야기를 할 수 있었던 것인데 모어이기도 한 만큼 특별하게 다가오는 시간들이었다. 그런 점에서 이 공연을 함께 하게 된 것이 정말 소중한 시간이고 큰 선물이다"라고 참여 소감을 말했다.

수어통역사 김홍남은 배우들의 연기를 무대 위에서 수어로 동시통역해 청각장애인들에게 실시간으로 전달한다. 김홍남 통역사는 "청각장애인들은 말하는 화자인 배우와 수어통역사가 물리적으로 떨어져 있을 때 그 감각을 인식하기가 굉장히 어렵다"라며 "가능하면 배우들과 호흡을 맞추고 농인 관객분들이 오셨을 때 시야 안에, 프레임 안에 걸릴 수 있는 위치에서 계속해서 수어 통역을 진행을 해야한다. 배우들이 어떻게 발화하고 어떤 태도로 어떤 감각으로 시선을 쓰는지 계속해서 분석해서 호흡을 맞춰나가다보니 저도 열연을 하게 된다"고 말했다.

셰익스피어의 '좋으실 대로'는 권력 다툼으로 추방된 공작의 딸 로잘린드가 남장한 채 아르덴 숲으로 도피하면서, 각양각색의 인물들이 사랑에 빠지고 변화하는 과정을 그린다. 국립극장의 이번 공연은 유랑극단을 콘셉트로, 총 7명의 배우가 극 중 20여 명의 등장인물을 멀티 배역으로 소화하며 전개를 이끌고 더욱 경쾌하고 재치 있는 장면을 완성한다.

7명의 장애인, 비장애인 배우들과 4명의 수어통역사들이 함께 하는 '당신 좋을 대로'는 오는 28일부터 31일까지 국립극장 달오름극장에서 공연된다.

jyyang@newspim.com