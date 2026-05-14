의령군, 오태완 군수 후보 등록…표주업 부군수 권한 대행 체제 운영

AI 핵심 요약beta
- 경남 의령군은 14일 오태완 군수가 선거 후보 등록으로 표주업 부군수가 군수 권한 대행한다.
- 지방자치법에 따라 등록일부터 3일 선거일까지 부군수가 군정 총괄한다.
- 표주업 대행은 선거 공정 관리와 재난안전, 지역경제 활성화 등 주요 과제 추진한다.
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[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 오태완 군수가 제9회 전국동시지방선거 후보자로 등록함에 따라 14일부터 표주업 부군수가 군수 권을 대행체제로 운영한다고 밝혔다.
지방자치법 제124조에 따라 지방자치단체장이 선거 후보자로 등록하면 등록일부터 선거일까지 부단체장이 권한을 대행한다. 이에 표주업 권한대행은 6월 3일 선거일까지 군정 전반을 총괄한다.
표주업 권한대행은 제9회 전국동시지방선거 공정한 관리와 공직기강 확립, 정부 고유가 피해지원금 및 경남도민 생활지원금 지급, 산불 예방 등 재난안전관리, 에너지 절약 실천, 지역경제 활성화를 위한 지방재정 신속 집행 등을 주요 과제로 제시했다.
표주업 권한대행은 "군정 안정적 운영이 중요한 시기인 만큼 군민 생활과 직결된 행정서비스와 주요 현안사업 추진에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com