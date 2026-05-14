여수광양항만공사, 전남 식품기업 해외진출 '교두보' 마련

AI 핵심 요약beta
- 여수광양항만공사가 13일 해외 바이어 초청 상담회를 열었다.
- 전남 농수산 기업 78개사와 바이어 25개사가 301건 상담을 진행했다.
- 773만달러 수출 계약과 29건 MOU를 체결했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사가 전남 농수산식품 기업의 해외 판로 확대를 위해 연 바이어 초청 상담회에서 773만달러 규모의 수출 성과를 거뒀다.
여수광양항만공사는 지난 13일 개최한 '해외 바이어 초청 수출상담회'를 통해 전남 지역 농수산·가공식품 기업의 해외 진출 기반을 확대했다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 전라남도, 광주전남지방중소벤처기업청, 전남정보문화산업진흥원, 전남창조경제혁신센터 등과 공동으로 추진됐다. 행사에는 중소기업 78개사와 해외 바이어 25개사가 참여해 총 301건의 일대일 상담이 진행됐다.
그 결과 29건의 수출 양해각서(MOU)가 체결됐으며 약 773만달러(약 115억원) 규모의 수출 계약 성과를 올렸다.
공사는 행사장 내 '광양항 이용 수출상담 부스'를 별도로 운영해 항만 인프라와 물류 여건을 안내하고, 유관기관의 수출 지원사업을 함께 소개했다.
최관호 사장은 "지역 기업의 수출 경쟁력 강화를 위한 실질적 계기가 됐다"며 "유관기관과 협력을 통해 지속 가능한 지역경제 발전을 지원하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com