부산교육청, 특수학급 신·증설 사전예고제 시행

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 14일 특수학급 신·증설 사전예고제를 시행했다고 밝혔다
- 시교육청은 2027학년도 특수학급 설치 규모를 예측해 관내 학교에 사전 안내할 예정이다
- 장애전문·통합어린이집까지 조사 대상을 넓혀 유치원 특수학급 수요를 반영하고 과밀 해소에 나선다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 '특수학급 신·증설 계획'에 따라 특수교육대상학생의 적정 배치와 학교 현장의 안정적인 특수학급 설치 지원을 위해 '특수학급 신·증설 사전예고제'를 시행한다고 14일 밝혔다.
사전예고제는 지난 3월 실시한 '2027학년도 특수학교(급) 진학수요 조사'에 따른 것으로, 조사는 2027학년도 유·초·중·고등학교 입학 예정 특수교육대상학생을 대상으로 실시했다.
시교육청은 지역별·학교급별 진학 희망 현황을 분석해 2027학년도 특수학급 설치 필요 규모를 예측하고 결과를 관내 학교에 사전 안내할 예정이다.
이번 조사에서 장애전문·장애통합어린이집까지 대상을 넓혀 유치원 단계 특수교육 수요를 세밀하게 파악했다.
유아 단계부터 특수교육대상학생 배치 현황을 분석하고 유치원 특수학급 설치 필요 규모 예측에도 반영할 계획이다.
앞서 시교육청은 '2026~2028 특수학급 신·증설 추진계획'에 따라 3년간 총 84학급을 단계적으로 확충하고 있다.
진학수요 조사 결과와 사전예고제 운영 데이터를 기반으로 2026학년도 2학기 및 2027학년도 특수학급 신·증설을 지속 추진해 특수교육대상학생의 적정 배치와 과밀 해소에 적극 대응할 방침이다.
ndh4000@newspim.com