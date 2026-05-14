김관영 "익산 제2성장엔진 육성"…7대 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 김관영 무소속 전북지사 후보가 14일 익산시청에서 익산 발전 7대 공약을 발표했다.
- 제2혁신도시와 국가식품클러스터 2단계, 국립식품박물관 등으로 익산을 K-푸드·바이오 산업 중심도시로 육성하겠다고 밝혔다.
- 광역철도망·복합환승센터·산재전문병원·환경 개선·청년정착 지원 등 교통·의료·정주여건 개선으로 익산을 제2성장 엔진으로 만들겠다고 강조했다.
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광역철도망·바이오산업 연계 지역성장 전략 제시
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 무소속 전북지사 후보가 14일 익산시청에서 기자회견을 열고 제2혁신도시 유치와 국가식품클러스터 2단계 사업 등을 포함한 익산 발전 7대 공약을 발표했다.
김 후보는 "익산은 KTX 익산역과 원광대학교, 백제문화, 보석산업 등 전북 성장의 핵심 자산을 갖춘 도시"라며 "익산을 전북의 제2성장 엔진으로 키워 시민 자존심을 회복시키겠다"고 밝혔다.
우선 제2혁신도시를 익산에 유치해 농생명·식품·바이오·재난안전·공공의료 관련 기관을 집중 배치하고, 익산을 대한민국 바이오·식품 산업 중심도시로 육성하겠다고 약속했다.
또 전북바이오융합산업진흥원 익산 분원 설치와 국가식품클러스터 2단계 사업 추진을 통해 푸드테크와 대체식품, 메디푸드 산업을 집중 육성하겠다는 계획도 제시했다.
김 후보는 "국립식품박물관까지 조성해 식품·관광·체험이 결합된 글로벌 K-푸드 도시를 만들겠다"며 "익산을 세계인이 찾는 식품산업 중심도시로 성장시키겠다"고 강조했다.
이와 함께 전북과학기술원(JBIST) 설립과 연계한 익산형 연구거점 구축, 원광대학교와 국가식품클러스터, 기업연구소 간 공동 연구체계 조성도 공약했다.
그는 "청년들이 익산에서 배우고 연구하며 지역 기업에 취업하는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.
교통·의료 분야 공약으로는 익산역 복합환승센터 조성과 선상 주차장 확충, 전주·군산·김제·완주를 연결하는 광역철도망 구축, 산재전문병원 유치 등을 제시했다.
또 왕궁 축사 악취 등 환경문제 해결과 백제왕궁 유적 디지털 랜드마크 조성, 청년 정착 지원을 위한 '제2청년시청' 건립 추진 계획도 밝혔다.
김 후보는 "정치는 결국 시민 삶을 얼마나 바꾸느냐로 평가받는다"며 "익산의 미래 성장 기반을 반드시 만들어내겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com