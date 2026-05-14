폴리텍Ⅳ 대전캠, 청주IT과학고 초청 'XR 부트캠프' 운영

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스가 12일 청주IT과학고 학생 대상 XR·생성형 AI 진로체험을 진행했다
- XR·AI 기반 부트캠프에서 메타버스·VR·AI 콘텐츠 제작 체험을 통해 진로·진학 방향을 탐색했다
- 학교 측은 실습 중심 프로그램이 학생 몰입도를 높였으며 디지털 창의 역량 강화에 도움이 됐다고 밝혔다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스가 청주IT과학고등학교 학생들을 대상으로 XR(확장현실)과 생성형 AI 기반 진로체험 프로그램을 운영하며 미래 디지털 산업 인재 양성에 나섰다.
대전캠퍼스는 지난 12일 청주IT과학고 컴퓨터디자인과 학생들을 초청해 'XR 크리에이터 부트캠프'를 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 프로그램은 메타버스콘텐츠과, 반도체융합기계과, 반도체장비제어과, 영상크리에이터과 등 학과별 실습환경을 활용해 첨단 디지털 콘텐츠 제작 기술을 직접 체험하고 미래 진로와 진학 방향을 탐색할 수 있도록 마련됐다.
학생들은 XR 체험을 통해 가상현실(VR)과 메타버스 콘텐츠를 직접 경험했으며, 생성형 AI 체험에서는 AI 기반 콘텐츠 제작 도구를 활용한 창작 활동에 참여하며 최신 기술 흐름을 익혔다.
특히 단순 견학 형태를 넘어 학생들이 직접 장비를 활용하고 콘텐츠 제작 과정에 참여하는 실습 중심 프로그램으로 운영되면서 높은 관심을 끌었다.
청주IT과학고 김정흔 교사는 "학생들이 직접 참여하고 체험하는 과정에서 높은 몰입도를 보였다"며 "XR과 AI 분야에 대한 이해를 높이고 진로 탐색에도 실질적인 도움이 된 프로그램이었다"고 말했다.
양형규 학장은 "미래 산업환경에서는 창의성과 디지털 기술 활용 역량이 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "학생들이 이번 체험을 통해 자신의 가능성과 진로를 보다 넓게 탐색하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
gyun507@newspim.com