사천시 '종량제봉투 스마트 위치조회 서비스' 시행…구매 편의 증대

AI 핵심 요약beta
- 경남 사천시는 14일 종량제봉투 위치조회 서비스를 시행했다
- 카카오톡 채널에서 판매소 위치와 규격별 입고 현황을 실시간 확인할 수 있다
- 시는 시민 편의 증대와 재고 데이터 분석으로 수급 정책에 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구역별 종량제봉투 수급 정책 활용
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 스마트폰으로 주변 종량제봉투 판매소 위치와 규격별 입고 현황을 실시간 확인할 수 있는 '종량제봉투 스마트 위치조회 서비스'를 시행한다고 14일 밝혔다.
이용자는 카카오톡에서 '사천시 환경사업소 종량제봉투' 채널에 접속해 봉투판매소 메뉴를 확인하면 된다. 지도에서 판매소를 누르면 해당 업소에 종량제봉투가 마지막으로 공급된 날짜와 상세 입고 내역이 즉시 표시된다.
시는 단순 위치 안내를 넘어 실시간 입고 데이터를 제공해 시민들의 구매 불편을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 특정 규격의 봉투를 찾기 위해 여러 판매소를 돌아다니는 일을 덜 수 있다는 설명이다.
시는 이번 서비스를 통해 시민의 구매 편의를 높이고, 판매소의 재고 문의 전화도 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 축적한 데이터를 분석해 향후 구역별 종량제봉투 수급 정책에 활용할 계획이다.
m25322532@newspim.com