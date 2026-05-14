한국 U-17 축구대표, 아시안컵 8강행...월드컵 출전 티켓 확보

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 축구대표팀이 14일 예멘과 비겨 조 2위로 8강에 올랐다
- 한국은 예멘과 0-0으로 비겼지만 월드컵 본선 티켓을 확보했다
- 한국은 17일 D조 1위 우즈베키스탄과 8강전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김현준호가 조 1위 자리를 놓쳤지만 월드컵 본선행 티켓을 거머쥐었다. 김현준 감독이 이끄는 한국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 14일(한국시간) 사우디아라비아 제다에서 열린 2026 AFC U-17 아시안컵 조별리그 C조 3차전에서 예멘과 0-0으로 비겼다. 한국은 1승 2무(승점 5)를 기록, 베트남(승점 6)에 이어 조 2위로 8강 토너먼트에 진출했다.
이번 대회 8강에 진출한 팀들에게는 오는 11월 카타르에서 열리는 2026 FIFA U-17 월드컵 출전권이 주어진다. 한국은 2019년 브라질 대회 이후 4회 연속 월드컵 본선 무대를 밟게 됐다.
한국은 전반 초반부터 점유율을 끌어올리며 예멘의 골문을 두드렸다. 전반 9분 안주완의 오른발 슈팅이 골대를 강타하며 불운이 시작됐다. 이후 정하원 등이 연달아 슈팅을 시도했으나 영점이 맞지 않았다.
김 감독은 후반 시작과 동시에 박지후, 구훈민, 김지우를 투입하며 승부수를 던졌지만 답답한 흐름은 계속됐다. 밀집 수비를 펼친 예멘을 상대로 정교한 마지막 패스가 나오지 않았다. 결국 한국은 예멘을 꺾지 못하며 조 2위로 밀려났다.
2002년 이후 24년 만의 아시아 정상 탈환을 노리는 한국의 8강전 상대는 D조 1위 우즈베키스탄이다. 경기는 17일 오전 1시에 열린다. 여기서 승리할 경우 일본과 타지키스탄 경기 승자와 결승행을 다툰다.
psoq1337@newspim.com