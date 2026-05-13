진주시, 내년 국·도비 8114억 확보 총력…우주·항공·바이오 산업 등

AI 핵심 요약beta
- 경남 진주시가 13일 2027년 국·도비 8114억 원 확보를 목표로 추진 상황 보고회를 열었다.
- 박일동 시장 권한대행 주재로 우주·바이오·원도심 사업 진행 현황을 점검했다.
- 중앙부처 협의 강화로 예산 반영을 최우선 과제로 삼았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부처 설득 국비 확보 관건…적극 설명
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 내년도 국·도비 8114억 원 확보를 목표로 대응 전략 점검에 나섰다.
시는 13일 시청에서 박일동 시장 권한대행 주재로 '2027년도 국·도비 확보 2차 추진 상황 보고회'를 열고 주요 사업 추진 현황과 예산 반영 전략을 점검했다고 밝혔다.
이번 보고회는 3월 1차 보고회에서 발굴된 사업들의 진행 상황을 재점검하고, 정부 예산 편성 시기에 맞춘 대응 방안을 마련하기 위해서다.
내년도 확보 목표액은 8114억 원으로, 우주·항공·바이오 산업과 원도심 활성화 관련 사업이 포함됐다.
주요 사업은 미래형 비행체 안전성 평가 AI 플랫폼 구축, 미래 모빌리티 핵심 소재부품 인증 테스트 필드 조성, 국립현대미술관 진주관 건립, 대한민국 기업가정신관 조성, 천연물 소재 전주기 표준화 허브 구축 등이다.
시는 이달 중앙부처 예산 편성 단계에서 핵심 사업 반영을 최우선 과제로 설정하고, 부처 협의와 현장 설명을 강화할 계획이다.
박일동 권한대행은 "국비 확보를 위해서는 사전 문제점 보완과 부처 설득이 관건"이라며 "중앙부처 방문을 통해 사업 필요성을 적극 설명해야 한다"고 말했다.
news2349@newspim.com