전남도, 5·18묘지 참배…"전남광주통합특별시 성공 총력"

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 13일 국립5·18민주묘지를 참배했다.
- 황기연 부지사 등 간부 30여 명이 오월 영령 추모와 헌화를 했다.
- 박관현 열사 묘역 방문 후 전남광주 통합 의지를 밝혔다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 5·18민주화운동 46주년을 앞두고 국립5·18민주묘지를 참배하며 오월정신 계승과 지역 통합 의지를 밝혔다.
전남도는 13일 오후 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 오월 영령을 추모하고 민주·인권·평화 가치의 도정 반영을 다짐했다.
이날 참배에는 황기연 행정부지사와 강위원 경제부지사를 비롯해 실국장 등 간부공무원 30여 명이 참석했다. 참배단은 추모탑 앞에서 헌화와 분향을 하고 민주주의를 위한 희생의 의미를 되새겼다.
이어 1980년 당시 전남대학교 총학생회장으로 민주화운동을 이끈 고 박관현 열사 묘역을 찾아 헌화와 묵념을 진행했다. 박 열사는 수감 중 교도관 폭행에 맞서 약 50일간 단식투쟁을 벌이다 순국했다.
참석자들은 박 열사의 뜻을 기리며 오월정신 계승 의지를 재확인했다.
황기연 부지사는 방명록에 "아름다운 대동세상 전남광주통합특별시, 임들이여 함께해 주소서"라고 적고 지역 상생과 통합 의지를 강조했다.
황 부지사는 "광주와 전남이 보여준 연대의 정신은 오늘 공동체를 지탱하는 자산"이라며 "정의롭고 평화로운 세상을 향한 뜻을 이어 전남광주통합특별시 출범에 도정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com