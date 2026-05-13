민주당 전남도당 "박홍률, 시정공백 사과 후 출마해야"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전남도당은 13일 박홍률 목포시장 후보에게 시정 공백 사과를 요구했다.
- 박 후보 배우자 당선무효 유도죄로 시장직 상실과 권한대행 체제가 발생했다고 지목했다.
- 박 후보는 이미 사과했다고 반박하며 수사로 진실이 가려질 것이라고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남도당은 13일 조국혁신당 박홍률 목포시장 후보를 향해 과거 사건으로 인한 시정 공백에 대해 사과를 요구했다.
전남도당은 이날 입장문을 통해 "박 후보는 후보 등록에 앞서 장기간 시정 공백과 정치 혼란에 대해 시민에게 먼저 사과해야 한다"고 밝혔다.
도당은 목포시정 혼란의 출발점으로 박 후보 배우자의 '당선무효 유도죄' 사건을 지목했다. 이어 대법원 유죄 확정 이후 시장직 상실로 이어지며 목포시가 권한대행 체제로 운영되는 등 시정 공백이 발생했다고 주장했다.
또 이 같은 공백으로 해상풍력, RE100, 에너지 산업 전환 등 주요 정책 대응과 지역 경쟁력 확보에 차질이 빚어졌다고 덧붙였다.
전남도당은 "박 후보는 책임 있는 입장 표명 없이 선관위가 무혐의 판단한 사안을 반복 제기하며 정치적 공방을 이어가고 있다"고 비판했다.
아울러 "시민은 정치 공세가 아닌 책임 정치와 지역 미래 비전을 원한다"며 "김종식 전 시장이 지역 갈등 최소화를 위해 불출마를 결정한 만큼 박 후보도 정치적 책임을 보여야 한다"고 강조했다.
전남도당은 "공개 사과가 무너진 시정 신뢰를 회복하는 최소한의 조치"라고 밝혔다.
이에 대해 박홍률 후보는 시정 공백과 관련해 "기회가 있을 때마다 시민에게 사과해 왔다"며 "전남도당이 제기한 책임 문제는 수사를 통해 진실이 가려질 것"이라고 밝혔다.
ej7648@newspim.com