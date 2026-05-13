경남상의협의회, 박완수 후보 초청 간담회…경제 활성화 30개 과제 전달

AI 핵심 요약beta
- 경남상공회의소협의회가 13일 박완수 경남지사 후보를 초청해 지역경제 공약 과제를 전달했다.
- 간담회에서 비수도권 세제 차등, 방위원전 산단, 가덕도 철도 등 30개 과제를 건의했다.
- 박 후보는 과제 수용 의사를 밝히며 제조업 AI 접목과 청년 일자리 확대를 약속했다.
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미래 산업 육성으로 경남 산업 기반 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경상남도상공회의소협의회(이하 협의회)가 도지사 후보를 초청해 지역경제 현안을 담은 공약 과제를 전달했다.
협의회는 13일 창원상의에서 '박완수 국민의힘 경남지사 후보 초청 간담회'를 열고 '경남경제 활성화 및 지역기업 재도약을 위한 정책공약화 건의서'를 전달했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 최재호 협의회장을 비롯해 도내 9개 상공회의소 회장, 기업인, 경제단체장 등 100여 명이 참석했으며, 박완수 후보가 직접 참석해 현장 의견을 들었다.
건의서는 지역 상공계 의견을 반영해 3개 분야 30개 과제로 구성됐다. 주요 내용은 비수도권 법인세·근로소득세 차등 적용, 방위·원자력 융합 국가산단 조성, 가덕도신공항 접근 고속화철도 건설, 경전선 고속열차 증편, 우주항공복합도시 특별법 제정 등이다.
박완수 후보는 기업 지원을 위한 제도 개선 필요성을 강조하며 "제조업 기반에 피지컬 AI 등 신산업을 접목해 경쟁력을 높이고, 청년 일자리를 확대하겠다"고 말했다. 이어 제안된 과제 전반에 대해 수용 의사를 밝히고, 비수도권 세제 차등 적용과 주기적 지정감사 제도 개선 필요성에 공감을 나타냈다.
또 우주항공복합도시 특별법의 조속한 추진과 함께 SMR 등 미래 산업 육성을 통해 경남 산업 기반을 강화하겠다고 언급했다. 광역 교통망 확충과 산업 인프라 구축의 중요성도 강조했다.
최재호 회장은 "이번 건의는 지역경제 생존과 직결된 과제"라며 "공약에 충실히 반영되기를 기대한다"고 말했다.
한편 협의회는 지난 3월 김경수 더불어민주당 후보와도 간담회를 개최했으며 향후 공약 이행을 위한 후속 협의를 이어갈 계획이다.
news2349@newspim.com