李在明分别接见美中经贸高官

纽斯频通讯社首尔5月13日电 韩国总统李在明13日分别接见访韩的美国财政部长斯科特·贝森特和中国国务院副总理何立峰，就加强韩美、韩中经济合作及国际经贸议题交换意见。

韩国总统李在明（右）13日接见访韩的美国财政部长斯科特·贝森特。【图片=青瓦台提供】

据总统府青瓦台介绍，李在明当天上午在青瓦台会见贝森特时表示，尽管近期国际不确定性上升，韩美两国经济仍保持相对稳定，希望双方继续保持密切沟通，进一步深化经济合作关系。

李在明强调，韩美应继续加强经济与科技领域合作，并在关键矿产供应链、外汇市场等领域扩大协作。

贝森特对此表示认同，称在中东局势等外部不确定因素持续存在的背景下，韩国在经济增长和股市表现等方面展现出较强韧性。韩美未来有必要继续保持紧密合作。

李在明还表示，希望韩美战略性投资能够建立在双方稳固互信基础之上，进一步推动经济和战略领域的全方位合作，实现互利共赢。

双方还就二十国集团（G20）合作交换意见。李在明表示，韩国将积极配合今年G20轮值主席国美国重点推动的议题，并强调韩国将于2028年担任G20轮值主席国，希望双方在多边事务中保持密切协作。

当天，李在明还会见了来韩参加美中高层贸易磋商的中国国务院副总理何立峰。

韩国总统李在明（右）13日接见访韩的中国国务院副总理何立峰。【图片=青瓦台提供】

李在明表示，美中保持稳定关系不仅有利于韩国，也有助于全球经济发展与繁荣，韩国政府将积极支持美中谈判顺利推进。

何立峰表示，在即将举行的中美首脑会谈前，能够在韩国完成相关贸易磋商具有重要意义，并对韩国政府提供支持表示感谢。

李在明还表示，韩中双方应顺应时代变化，在经济、产业、贸易和文化等领域进一步扩大务实合作，推动取得更多具体成果。

何立峰表示，尽管全球不确定性持续存在，但在两国领导人战略引领下，中韩关系整体保持良好发展势头，双边贸易继续增长。将积极推动双方领导人达成的共识落到实处。

会谈最后，何立峰向李在明转达了中国国家主席习近平的问候。李在明也请何立峰转达对习近平的问候。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社