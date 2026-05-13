카카오엔터테인먼트, 드라마 웹툰 공모전 개최…'당신의 드라마를 보여주세요!'

AI 핵심 요약beta
- 카카오엔터테인먼트가 13일 드라마 장르 웹툰 공모전을 발표했다.
- 27일부터 6월 10일까지 '유쾌·도파민·낭만' 무드로 작품 투고한다.
- 선정작은 카카오웹툰·페이지 동시 연재 기회를 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 카카오엔터테인먼트가 드라마 장르 웹툰 공모전을 개최하고 새로운 이야기 발굴에 나선다.
13일 카카오엔터테인먼트는 "오는 27일부터 6월 10일까지 카카오웹툰 드라마 장르 웹툰 모집 '당신의 드라마를 보여주세요!'를 진행한다"고 밝혔다. 해마다 드라마 장르 화제작을 배출하며 명가로 자리해온 카카오웹툰이 이번에도 개성 있는 신작을 폭넓게 발굴한다.
카카오웹툰은 20여 년간 드라마 장르 웹툰 안에서 일상적인 에피소드부터 블랙코미디와 관찰형 서사, 치밀한 심리전과 반전이 돋보이는 스릴러, 자전적 경험과 청춘·치유 서사까지 폭넓은 작품들을 선보여왔다. '조류공포증', '지옥사원', '기프트' 등 다양한 주제의 개성 있는 드라마 장르 작품을 꾸준히 선보여온 것은 물론, '이태원 클라쓰', '경이로운 소문'을 비롯해 연내 방영을 앞둔 '유부녀킬러' 등 영상화로 이어진 원작들까지 갖추며, 드라마 장르의 독보적 존재감을 이어가고 있다.
이번 모집에서도 드라마 장르를 하나의 형식으로 제한하지 않고, 다채로운 감정과 서사의 결을 담은 작품들을 두루 발굴하기 위해 '유쾌', '도파민', '낭만'이라는 세 가지 무드로 작품을 접수 받는다. 모집 부문은 작품 투고와 스토리 투고로 나뉘며, 중복 지원도 가능하다. 작품 투고는 전체 시놉시스와 1화 완성 원고, 2~3화 분량의 그림 콘티를 제출하는 방식으로 진행되며, 글 작가를 모집하는 스토리 투고는 작품 기획안 및 시놉시스와 1~3화 분량의 그림 콘티를 접수 받는다.
참여를 원하는 창작자는 27일부터 6월 10일까지 카카오웹툰 스튜디오 공식 투고 메일을 통해 작품을 접수할 수 있다. 지원작은 검토후 개별 연락을 거쳐 프로듀싱 및 연재화를 논의하게 되며, 최종 연재 확정된 창작자에게는 카카오웹툰과 카카오페이지 동시 연재 기회가 제공된다. 모집과 관련된 자세한 사항은 카카오웹툰 앱 '선물함' 탭 내 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.
카카오엔터테인먼트 관계자는 "이번 모집은 드라마 장르 안에서도 창작자가 지닌 고유한 개성을 중심으로 새로운 작품을 발굴하기 위한 시도"라며, "이번 모집을 시작으로 연내 다양한 장르 모집을 이어가며 창작자들이 자신만의 이야기를 자유롭게 펼치고, 성장할 수 있는 기회를 꾸준히 만들어 나가겠다"고 전했다.
moonddo00@newspim.com