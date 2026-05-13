고흥군, 분청사기 중심 도자 네트워크 가동

AI 핵심 요약beta
- 고흥 분청문화박물관이 13일 강진 고려청자박물관, 양구백자박물관과 업무협약을 체결했다.
- 고흥 분청사기, 강진 청자, 양구 백자 기관 간 협력 체계를 구축해 도자문화 계승을 도모한다.
- 공동 전시, 학술연구, 작가 교류 등으로 지역 문화와 관광 활성화를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군과 강진군, 강원 양구군의 도자문화 기관이 협력 네트워크를 구축하고 공동 전시·연구에 나선다.
고흥군 분청문화박물관은 고흥 분청문화박물관 강당에서 전남 강진 고려청자박물관, 강원 양구백자박물관과 '도자문화 활성화 및 콘텐츠 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약은 고흥 분청사기, 강진 청자, 양구 백자를 대표하는 기관 간 협력 체계를 구축해 전통 도자문화의 계승과 발전을 도모하기 위해 추진됐다. 세 기관은 각 지역의 역사·문화 자원을 공동 활용해 문화 네트워크를 강화하고 지역 문화 기반 확충에 협력할 계획이다.
협약에 따라 이들 기관은 공동·순회 전시 개최, 학술연구 및 세미나 운영, 레지던시 작가 교류, 콘텐츠 개발을 위한 자료 대여 등에 협력한다.
고흥군 관계자는 "고흥·강진·양구를 잇는 이번 협력은 한국 도자문화의 상징적 연계"라며 "전시와 연구 분야에서 실질적 성과를 창출하고 지역 관광과 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com