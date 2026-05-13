韩国股市11个月市值暴增4490万亿韩元

纽斯频通讯社首尔5月13日电 韩国企业数据研究机构CEO Score 13日发布的数据显示，自李在明政府成立以来，韩国股市总市值在11个月内增加超4490万亿韩元（约合人民币20.47万亿元），人工智能（AI）半导体相关股票成为推动市场上涨的核心动力。

【插图=AI生成】

数据显示，韩国KOSPI、KOSDAQ和KONEX上市公司总市值，从去年6月2日的2597.4904万亿韩元增至本月11日的7088.3044万亿韩元，增幅达172.9%，增额为4490.8140万亿韩元。

其中，三星电子与SK海力士半导体龙头企业贡献最为突出。三星电子市值由336.2354万亿韩元增至1669.1125万亿韩元；SK海力士则由151.0605万亿韩元增至1339.8804万亿韩元。两家公司合计市值增量达到2521.6971万亿韩元，占韩国股市整体市值增加额的56.2%。

随着全球AI投资扩大以及高带宽存储器（HBM）需求快速增长，半导体产业在韩国资本市场中的影响力进一步提升。目前，三星电子与SK海力士两家公司合计市值已占韩国整体股市市值的40%以上。

此外，三星集团和SK集团旗下企业也在市值增长榜中占据主导地位。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社