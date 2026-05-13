광양경자청,중국 안후이 경제단체와 투자 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 광양경자청이 12일 중국 허페이에서 안후이성 과학자기업가협회와 MOU 체결했다.
- 고션테크 방문해 이차전지 투자 상담 진행하고 유치 의향 확인했다.
- 투자환경 소개와 기업 교류 등으로 첨단산업 투자 확대 추진한다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양만권경제자유구역청이 중국 안후이성 경제단체와 협약을 맺고 이차전지 등 첨단산업 분야 투자유치 확대에 나섰다.
광양경자청은 지난 12일 중국 허페이에서 안후이성과학자기업가협회와 업무협약(MOU)을 체결하고 글로벌 배터리 기업 고션테크(Gotion High-Tech)를 방문해 투자 상담을 진행했다고 13일 밝혔다.
협회는 1988년 설립된 안후이성 대표 경제단체로 전력·자동차·에너지·식품 등 68개 업종 6000여 회원사와 1100여 명의 전문학자로 구성돼 있다.
협약에는 ▲광양경자청 투자환경 소개▲입주기업과 협회 회원사 간 교류▲한·중 기업 투자협력▲광양만권 투자 시 기업 지원 등이 담겼다.
다이젠화 협회 당서기는 "회원사 중심 투자 시찰단을 구성해 광양만권 방문을 추진하겠다"고 밝혔으며 구충곤 청장은 "중국 에너지·첨단제조 기업 유치 확대의 계기가 될 것"이라고 말했다.
앞서 광양경자청은 매출 약 9조 원 규모의 배터리·ESS 제조사 고션테크를 찾아 세제 감면과 현금 인센티브, 이차전지 특구 추진 현황 등을 설명했으며 향후 산단 시찰을 통한 투자 검토 의향을 확인했다.
chadol999@newspim.com