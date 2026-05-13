화성시 용주사 16일 '2026년 화성특례시 연등음악축제' 열려

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 16일 용주사에서 '2026년 화성특례시 연등음악축제'를 개최한다.
- 축제는 체험 부스, 전통공연, 유명 가수 공연 등으로 구성돼 가족 단위 방문객을 위해 마련됐다.
- 불교문화행사를 넘어 시민 모두가 즐기는 지역 대표 문화축제로 자리매김하기 위해 기획됐다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 오는 16일 용주사 경내에서 '2026년 화성특례시 연등음악축제'가 열린다.
13일 화성특례시에 따르면 이번 축제는 화성특례시 불교사암연합회가 주최·주관하고 대한불교조계종 용주사와 화성특례시가 후원하는 행사로, 불교 문화행사를 넘어 시민 모두가 함께 즐기는 지역 대표 문화축제로 자리매김하기 위해 마련됐다.
행사는 가족과 시민 누구나 참여할 수 있도록 체험, 문화, 공연 프로그램을 다양하게 구성했다. 오전 11시 체험 부스를 시작으로 오후 3시 1부 사전 공연, 오후 7시 2부 연등음악축제 순으로 진행된다.
총 14개의 체험 부스에서는 다양한 만들기 체험을 비롯해 건강 클리닉 상담, 인경체험 등이 운영된다. 모든 세대가 함께 참여할 수 있는 프로그램으로 구성돼 가족 단위 방문객의 호응이 기대된다.
오후 3시부터 열리는 1부 사전 공연에서는 화성 전통 승무, 복지관 단체 공연, 풍물단 사물놀이 등이 펼쳐져 축제 분위기를 끌어올릴 예정이다. 오후 7시부터는 아름다운 경관 조명으로 물든 용주사를 배경으로 2부 '연등음악축제'가 열린다.
무대에는 밴드 전기뱀장어, 럼블피쉬, 소찬휘, 밴드 노브레인 등 다양한 장르의 인기 가수들이 출연해 시민들이 함께 즐길 수 있는 공연을 선보인다.
윤성진 화성특례시장 권한대행은 "연등의 따뜻한 빛처럼 시민 모두가 희망과 행복을 나누는 시간이 되길 바란다"며 "전통문화와 현대 음악이 조화를 이루는 이번 축제가 화성특례시만의 특색 있는 문화축제로 발전하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com