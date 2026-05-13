韩国智库上调今年经济增长预期值至2.5%

纽斯频通讯社世宗5月13日电 据韩国开发研究院（KDI）13日发布的《2026年上半年经济展望》报告，预计韩国今年经济增长率为2.5%，较今年2月预测值上调0.6个百分点。报告认为，尽管中东局势带来不确定性，但半导体出口景气仍将成为拉动韩国经济增长的核心动力。

首尔汝矣岛。【图片=网络】

报告显示，今年第1季度韩国国内生产总值（GDP）环比增长1.7%，同比增长3.6%。KDI分析认为，半导体产业持续增长是推动经济回暖的重要因素。

KDI预计，今年韩国出口总额将达到9273亿美元，创历史新高；经常项目收支顺差预计达到2390亿美元，较去年的1231亿美元接近翻倍。报告认为，这主要得益于半导体价格上涨以及出口增长。

半导体行业景气也将带动设备投资增长。KDI预计，今年韩国设备投资将增长3.3%，明年增长2.4%。尽管外部环境仍面临关税压力及中东局势不确定性，但半导体领域投资需求将部分抵消相关风险。

内需方面，KDI认为，随着居民收入条件改善以及政府消费刺激政策推进，韩国消费市场有望逐步恢复。预计今年私人消费增长2.2%，整体消费增长2.6%。

不过，国际油价上涨可能推高韩国通胀水平。KDI预计，今年韩国消费者物价涨幅为2.7%，明年为2.2%，今年下半年涨幅甚至可能升至2.9%。

就业方面，KDI预计韩国劳动市场将维持温和改善态势。今年和明年就业人数预计均增加17万人，但高油价对部分行业就业仍将带来压力。

KDI同时指出，高油价可能推高生产价格并加剧通胀预期不稳定，韩国政府和金融部门需密切关注相关风险。如果高通胀持续，尤其核心通胀继续上升，则有必要采取政策应对措施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社