어게인 '탑건 신드롬'…40주년 기념 특별 상영 오늘 개봉

AI 핵심 요약beta
- 롯데엔터테인먼트가 13일부터 탑건 시리즈를 상영한다.
- 탑건 개봉 40주년 기념으로 탑건과 매버릭을 대형 스크린에서 만난다.
- 특수관과 A3포스터 증정 이벤트로 관객 체험을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 역대 최고의 항공 액션 블록버스터 '탑 건'과 '탑건: 매버릭'이 개봉 40주년을 기념해 극장에서 관객들을 다시 만난다.
전 세계가 사랑하는 영원한 '매버릭' 톰 크루즈의 전설적인 비행을 다시 만나는 '탑 건' 시리즈 특별 상영이 13일부터 전국 극장에서 시작된다. 이번 상영은 '탑 건' 개봉 40주년을 맞아 '탑 건'과 '탑건: 매버릭'을 대형 스크린에서 감상할 수 있는 기회로, 또 한 번의 '탑건 신드롬'을 예고한다.
항공 액션의 정점으로 꼽히는 '탑 건' 시리즈는 지금까지도 끊임없이 회자되는 독보적인 마스터피스로, 시간이 지나도 변하지 않는 명작으로 평가된다. 특히 극장에서 관람할 때 그 진가가 온전히 발휘되는 작품인 만큼 이번 40주년 기념 상영은 기존 시리즈 팬들 뿐 아니라 새로운 관객들에게도 경이로운 시네마틱 경험을 선사할 예정이다.
극장별 특수관 상영을 통해 오감만족 액션 블록버스터를 제대로 즐길 수 있다는 점도 포인트다. CGV는 4DX와 3면으로 확장된 스크린X를 통해 관객들이 마치 직접 전투기를 조종하는 듯한 역동적인 체험을 제공한다. 롯데시네마의 사운드 특화관인 광음시네마는 폭발적인 사운드 시스템으로 심장을 때리는 거친 엔진음과 비행의 생동감을 생생하게 구현하며, 메가박스는 독보적인 화질과 입체 음향을 자랑하는 돌비 시네마와 돌비 애트모스를 통해 청각적 몰입감을 완성한다.
개봉과 동시에 소장 욕구를 자극하는 A3포스터 증정 이벤트를 진행해 기대감을 한층 끌어올린다. 이번 포스터에는 '탑 건'의 풋풋하고 패기 넘치는 톰 크루즈와 '탑건: 매버릭'에서의 중후하고 강인한 그의 모습을 한 폭에 담아내 시리즈의 유구한 역사를 한눈에 보여준다. 특히 포스터에 새겨진 'FEEL THE NEED AGAIN'이라는 문구는 속도에 대한 갈망과 비행의 전율을 기억하는 팬들에게 가슴 벅찬 감동을 선사한다.
40년의 시간을 넘어 감동을 선사할 '탑 건'과 '탑건: 매버릭'은 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
jyyang@newspim.com