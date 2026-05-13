[종합] 삼성전자 사후조정 불발…노조 "요구 반영되지 않아 결렬 선언"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노사는 13일 2차 사후조정회의를 17시간 진행했다.
- 중앙노동위원회 대안 제시에도 노조가 기존 요구 미반영으로 결렬을 선언했다.
- 최승호 위원장은 성과급 상한 폐지 등 요구 관철 실패를 이유로 들며 총파업 준비를 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
총파업 참여 의사 있는 조합원 4만1000명↑
중노위 "추가 요청 시 언제든 사후조정 지원"
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 자정을 넘어 17시간가량 이어진 삼성전자 임금협약 2차 사후조정회의가 결렬로 끝났다. 중앙노동위원회가 노사 주장을 절충해 양측이 합의할 수 있는 여러 대안을 언급했지만, 노동조합은 기존 요구가 반영되지 않았다며 이를 사후조정을 거부했다.
중앙노동위원회는 13일 "노사 양측의 주장을 기반으로 다양한 대안을 제시하며 협의를 지원하였으나, 양측 주장의 간극이 크고 노동조합 측에서 사후조정 중단을 요청해 조정안을 제시하지 않고 금번 사후조정을 종료하기로 했다"고 밝혔다.
중노위는 또 "노사 양측이 합의해 추가 사후조정 요청 시에는 언제든지 추가 사후조정을 지원할 수 있다"고 덧붙였다.
앞서 노사는 지난 11일 오전 10시부터 오후 9시 30분까지 정부세종청사 중노위에서 삼성전자 2026년 임금협약 체결을 위한 1차 사후조정회의를 진행했으나 이견을 좁히지 못했고, 지난 12일 오전 10시부터 이날 오전 2시 50분경까지 2차 사후조정회의를 진행했다.
최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 2차 회의를 마치고 기자들과 만나 "(중노위 조정안은) 저희 요구보다 퇴보했다"며 "성과급 투명화가 아닌 기존 OPI(초과이익성과금) 제도를 그대로 유지한다고 되어 있었다. 상한도 50% 그대로 있어 폐지되지 않았다"고 결렬 배경을 설명했다.
중노위는 노사에 제시한 것이 조정안이 아닌 대안에 해당한다는 입장이다. 조정안을 만들기 위한 여러 안을 제시한 것으로, 공식 조정안으로 보기 어렵다는 것이다.
최 위원장이 이날 공유한 바에 따르면 중노위가 제시한 대안에는 현행 OPI 틀이 유지된 것으로 나타났다. 경제적 부가가치(EVA) 기준 성과급 산정 방식과 연봉의 50%로 설정된 지급 상한선도 폐지하지 않는다는 내용이 담겼다. 쟁점 중 하나였던 DS 부문 특별경영성과급은 '2026년 매출 및 영업이익 국내 1위'인 경우 OPI 초과분의 12%를 재원으로 지급한다고 했다.
최 위원장은 "저희 요구는 하나도 변하지 않았다. 성과급 상한 폐지 투명화 제도화를 요구했고, 이 부분이 관철되지 않아 조합은 최종 결렬 선언을 했다"며 "경쟁사인 하이닉스, 외부 요인에 맞춰서 성과급을 지급해야 한다는 방식을 사실 납득하기 어렵다"고 덧붙였다. 최 위원장의 하이닉스 발언은 DS 특별경영성과급 조건으로 제시된 '2026년 매출 및 영업이익 국내 1위'를 겨냥한 비판으로 해석된다.
가장 큰 쟁점이었던 성과급 제도화에 대해 최 위원장은 "명문화 내용이 없었다. 기존 OPI 제도를 유지하고 대신 DS 부문 26년 특별 성과급을 (주는 방식이) 조정안으로 제시됐는데 납득하기 어려웠다"고 설명했다.
당초 총파업 돌입 전 사후조정 기간이 늘어나는 방안도 전망됐으나, 최 위원장은 "추가 조정은 오늘로 끝났다. (총파업 전 자율 협상 등) 그런 것은 이제 생각하지 않는다"며 "현재 (사측과 논의할) 계획이 없다"고 밝혔다.
최 위원장은 파업을 앞두고 커지고 있는 주주 등 외부의 우려에 대해 "저희 조합원들 직원들 모두 주주다. 요구안이 잘 관철되면 OPI 주식보상제도를 통해 자산으로 지급받을 수 있고, 주주와 함께 주주환원에 대해서도 충분히 이야기할 수 있다고 생각한다"고 말했다.
최 위원장은 "오늘(13일) 위법행위 금지 가처분이 남아 있어 이 부분을 더 신경쓰려 한다"고 강조했다. 그는 가처분 인용 시 대응 방안에 대해 "회사가 낸 것은 위법한 쟁의 행위 금지 가처분이다. 적법한 쟁의 행위는 가능하다"며 "삼성바이오로직스도 쟁의행위를 잘 진행하고 있는 것으로 알고 있다. 저희도 문제가 없다고 보고 집행부가 같이 준비하고 있다"고 했다.
그러면서 "현재 (총파업에) 참석하겠다고 의사를 밝힌 조합원은 4만1000명이다. 회사 안(상황)으로 봤을 때 5만명 이상이 될 것으로도 보고 있다"고 말했다.
최 위원장은 또 "교섭장에 나온 사측 교섭위원들은 작년 11월 DX부문서 DS부문으로 넘어오신, 반도체 업무를 단 한 번도 해 보시지 않은 분들이 반도체 사측 교섭위원을 하고 계시다. (앞서) 교섭위원 교체를 요구했으나 이 역시도 이뤄지지 않았다"며 "잘해보자는 의미로 나온 상황인데 조합이 요구하는 안건들이 하나도 맞춰지지 않았다는 점에서 좀 유감의 말씀을 드리고 싶다"고 밝혔다.
최 위원장은 이어 "조정안을 12시간 넘게 기다렸는데, (조정안에 담긴 내용은) 조합이 요구한 안건이 아니었다. 하루 이틀 더 연장해 보자라고 이야기해 주셨지만 이미 이틀을 거의 밤을 새면서 기다렸다"며 "위법한 쟁의 행위를 할 생각이 없다. 적법하고 정당하게 쟁의 행위를 진행할 예정이다"라고 덧붙였다.
한편 일각에서 언급된 고용노동부의 긴급조정권이 발동될 가능성은 낮은 것으로 전해졌다. 최 위원장도 "긴급 조정까지 간다는 것은 노사 관계가 굉장히 악화됐다고 판단하는 것"이라며 "저희는 적법하게 쟁위 행위를 절차를 밟을 것이기에 문제가 없을 것으로 본다. 만약 회사가 제대로 된 안건을 가져온다면 들어볼 생각은 있다"고 말했다.
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