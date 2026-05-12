라이즈·슈퍼주니어·엔하이픈 니키·박남정까지…'마이클' 흥행 예고

AI 핵심 요약beta
- 영화 '마이클'이 13일 개봉을 앞두고 11일 메가박스 코엑스에서 VIP 시사회를 개최했다.
- NCT 텐, 라이즈, 슈퍼주니어 등 국내 대표 스타들이 참석해 마이클 잭슨의 시그니처 포즈를 재현했다.
- 참석 스타들은 마이클 잭슨이 자신의 롤모델이자 음악 인생의 시작이라며 오랜 팬심을 드러냈다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 오는 13일 개봉을 앞둔 영화 '마이클'이 지난 11일 오후 7시 30분 메가박스 코엑스에서 VIP 시사회 포토월을 성황리에 개최하며 극장가 흥행을 예고했다.
이날 VIP 포토월 행사에는 마이클 잭슨을 사랑하는 국내 대표 스타들이 총출동해 현장을 뜨겁게 달궜다.
이 자리엔 NCT 텐, 라이즈(성찬, 소희, 앤톤, 원빈, 은석), 리아킴, 모니카, 몬스타엑스 주헌, 박남정, 베이온(마노, 마사토, 센, 쑨지아양, 테루, 펑진위), 션 & 정혜영, 슈퍼주니어(신동, 은혁, 이특), 아이키, 양동근, 엔하이픈 니키, 이승국, 재재, 저스트절크 영제이, 정승원, 존박, 카니, 펜타곤 키노, 피프티피프티(문샤넬, 아테나, 예원, 키나), 허니제이 등 대한민국 음악계의 1세대 스타들부터 현재 K-POP을 이끌고 있는 가수, 댄서까지 다양한 분야의 스타들이 참석해 자리를 빛냈다.
특히 이날 현장에는 개봉 전 특별 시사회로 진행된 만큼 마이클 잭슨을 사랑하는 다양한 세대의 팬들도 자리해 뜨거운 열기를 더했다. 참석 스타들은 각자의 개성을 담아 마이클 잭슨의 시그니처 포즈를 재현해 뜨거운 환호를 이끌어내며 현장의 열기를 더욱 끌어올렸다.
'마이클' VIP 시사회 포토월에 참석한 스타들은 영화에 대한 애정을 드러내면서 우상과 같은 마이클 잭슨을 향해 "마이클 잭슨은 영원히 롤모델인 존재다"(몬스타엑스 주헌), "어릴 적부터 우상이자 큰 영감을 준 아티스트"(라이즈 원빈), "나의 모든 것의 시작이다. 마이클을 보며 춤을 시작하고 꿈을 꾸게 되었다"(엔하이픈 니키), "어렸을 때 마이클 잭슨을 보며 꿈을 키웠다. 영화관에서 다 같이 신나게 즐기는 영화가 되길 바란다"(슈퍼주니어)라고 전하며 오랜 팬심을 드러냈다.
타고난 음악적 천재성으로 세상을 놀라게 한 '마이클 잭슨'이 팝의 황제가 되기까지, 세기를 뒤흔든 전설적인 음악과 전율의 무대를 담은 영화 '마이클'은 오는 13일 국내 개봉한다.
jyyang@newspim.com