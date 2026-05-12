李대통령 "가짜뉴스 유포는 형사처벌 받는 범죄"…중동 전쟁 가짜뉴스에 경고

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 중동 전쟁 가짜뉴스 유포를 형사처벌 범죄라 경고했다.
- 가짜뉴스로 사회혼란 야기 시 표현의 자유 보호 안 된다고 강조했다.
- 경찰이 38개 계정 수사 중 11명 검거하고 397건 삭제·차단했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 12일 중동 전쟁 관련 가짜뉴스를 지목하며 "국민의 삶이 걸린 국정에 관해 가짜뉴스를 만들어 유포하는 것은 장난이 아니라 형사처벌되는 범죄"라고 경고했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "가짜뉴스로 사회혼란을 야기하는 것은 표현의 자유로 보호받지도 못한다"면서 이같이 말했다.
이 대통령은 이어 "사실에 기반한 정확한 정보의 유통, 합리적인 비판과 토론이 민주공화국을 떠받치는 대의민주주의의 핵심"이라고 강조했다.
이 대통령은 중동 전쟁 관련 허위정보를 유포한 계정들에 대한 경찰 수사 결과도 공유했다.
경찰 국가수사본부는 90만 배럴 원유 북한 유입설, 달러 강제 매각, 환전 규제 긴급재정명령 등 허위 정보를 유튜브, 엑스, 네이버카페 등에 유포한 38개 계정을 수사 중이다.
경찰은 피의자 20명을 특정해 11명을 검거했으며, 11일 현재 중동 전쟁 관련 허위 정보 821건에 삭제와 차단을 요청해 397건을 삭제·차단 조치했다.
the13ook@newspim.com