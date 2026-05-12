경기도교육청 "제20회 전국장애학생체육대회 292명 출전"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 12일부터 15일까지 부산에서 열리는 제20회 전국장애학생체육대회에 도내 학생 선수 292명을 출전시키기로 했다.
- 지체·뇌병변·시각·청각·지적장애 학생들이 농구·보치아·수영·탁구 등 15개 종목에 참가해 기량을 펼칠 예정이다.
- 도교육청은 대회 기간 지원센터를 운영해 학생들의 안전한 경기 참여를 지원할 계획이다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 '제20회 전국장애학생체육대회'에 도내 학생 선수 292명을 출전시키기로 했다. 대회는 12일부터 15일까지 부산에서 개최된다.
경기도교육청은 "장애학생의 체육 재능을 발굴하고 생활체육 활동을 활성화하는 목적으로 총 15개 종목에 참가한다"고 12일 밝혔다. 이들 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 지적(발달) 장애 학생 선수는 농구, 보치아, 수영, 탁구 등 다양한 종목에서 갈고닦은 기량을 펼칠 예정이다.
한 학생 선수는 "훈련을 통해 자신감을 얻었으며, 열심히 연습한 만큼 끝까지 포기하지 않겠다"고 말했다.
경기도교육청은 대회 기간 동안 참가 학생들이 안전하게 자신의 기량을 발휘할 수 있도록 지원센터를 운영할 계획이다. 센터에서는 밀착형 지원과 위기 대응 안전망을 구축할 예정이다.
도교육청 관계자는 "학생 선수들이 자신감을 가지고 대회에 참여할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "장애학생 체육 인재 양성과 생활체육 저변 확대를 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.
beignn@newspim.com