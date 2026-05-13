주말 서울 종로 일대서 '연등회'…16일 오후 1시부터 교통 통제

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 13일 2026 연등회 안전을 위해 16일부터 주요 도로 차량 통제를 밝혔다.
- 연등회는 16~17일 조계사 일대에서 열리며 16일 오후7시부터 연등행렬이 동국대에서 조계사까지 진행된다.
- 종로 버스는 우회하고 정류장은 폐쇄되며 안전요원을 배치해 시민 이동을 안내한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
16일 '대동한마당'·17일 '전통문화마당'
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 유네스코 인류무형문화유산 '2026 연등회'가 오는 16~17일 서울 조계사, 우정국로, 종로 일대에서 개최된다. 서울시는 행사의 안전한 진행을 위해 16일 오후 1시부터 서울 시내 주요 도로에서 단계별 차량 통제를 진행한다고 13일 밝혔다.
'연등회'는 통일신라시대부터 약 1200년간 이어져 온 전통문화축제다. 2012년 국가무형유산 제122호로 지정됐으며 2020년에는 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다. 연등회를 주최하는 '연등회보존위원회'는 매년 행사 개최를 비롯해 전통등 제작 강습회, 국제학술대회 등을 운영하고 있다.
시는 16일 오후 1시부터 17일 오전 3시까지 세종대로 사거리~흥인지문, 장충단로 등 서울시내 주요 도로에서 단계별 차량 통제를 진행한다. 종로 일대를 지나는 버스는 우회 운행하며, 통제 구간 내 버스정류장은 임시 폐쇄된다. 시민들은 인근 정류장에서 하차해 지하철을 이용하거나 도보로 이동해야 한다.
16일에는 '종각 사거리~흥인지문 구간'이 오후 1시부터 다음날 오전 3시까지, '세종대로 사거리~종각 사거리 구간'과 '안국사거리~종각 사거리 구간'이 오후 6시부터 자정까지, '동국대~흥인지문 구간'이 오후 6시부터 8시 30분까지 양방향 전면 통제된다.
17일에는 오전 9시부터 자정까지 '안국사거리~종각 사거리'의 양방향 전 차로를 전면 통제한다. 안전한 이동을 위해 연등행렬 구간인 '종각 사거리~흥인지문' 일대 중앙버스정류소 총 10곳은 도로변으로 임시 이동할 계획이다.
이번 연등회의 대표 행사인 '연등행렬'은 16일 오후 7시부터 9시 30분까지 60여 개 단체와 2만여 명의 시민이 참여한 가운데 진행된다. 행렬은 동국대학교를 출발해 흥인지문과 종로를 거쳐 조계사까지 이어진다.
연등행렬 후에는 밤 9시 반부터 11시까지 종각 사거리에서 '대동한마당'이 열린다. 시민들이 함께 어우러져 강강술래, 음악 공연 등을 즐기는 행사로, 행사 말미에는 하늘에서 뿌려지는 '꽃비'가 장관을 연출한다. 17일에는 조계사 앞에서 '전통문화마당'이 열려 불교·전통문화체험 프로그램이 운영된다.
시는 안전한 보행을 위해 종로 중앙버스정류장을 임시 이전하고 관련 시설물을 점검하는 한편, 시와 관할 자치구(종로구·중구), 경찰, 소방인력, 안전관리요원 등을 곳곳에 배치한다.
김태희 문화본부장은 "연등회를 찾는 시민과 관광객은 사전에 교통 정보를 확인해 달라"며 "안심하고 아름다운 연등회를 즐길 수 있도록 현장 안전관리에 최선을 다하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com