금호타이어, 2026 현대 N 페스티벌 후원

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 12일 2026 현대 N 페스티벌 후원 발표했다.
- 현대자동차와 9일 조인식 체결해 eN1·금호 N1 클래스 지원한다.
- eN1에 전기차 타이어 이노뷔, N1에 엑스타 S700·W701 장착한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어는 2026 현대 N 페스티벌을 후원한다고 12일 밝혔다. 금호타이어는 지난 9일 현대자동차와 조인식을 체결하고 그란 투리스모 eN1 클래스와 금호 N1 클래스를 지원할 예정이다.
eN1 클래스는 국내 최초 전기차 레이스로, 레이싱 전용 슬릭 타이어를 적용한다. 금호 N1 클래스는 현대 N 페스티벌의 최상위 등급으로 고성능 레이싱 사양 차량을 기반으로 전문 드라이버들이 경쟁한다.
금호타이어는 금호 SL모터스포츠팀, 이레인 모터스포트팀, 웬스 인제 포디엄 레이싱팀에 레이싱 타이어를 지원한다. eN1 클래스 참가 차량에는 전기차 전용 타이어 '이노뷔(EnnoV)'가 장착된다. 이노뷔는 EV 전용 컴파운드를 사용해 고속 주행 중 우수한 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 제공한다.
금호 N1 클래스 차량에는 '엑스타(ECSTA) S700'과 '엑스타(ECSTA) W701'이 장착된다. S700은 고속 주행 시 접지력을 제공하고, W701은 빗길에서 우수한 주행 성능을 발휘한다.
금호타이어 윤민석 G.마케팅담당 상무는 "지난 2025 현대 N 페스티벌 eN1 클래스에서 타이어-드라이버-팀 통합 챔피언을 차지했다"며 "이번 후원을 통해 전기차 및 고성능 차량 레이싱에서 최고의 성능을 보여주겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com