남우현 '온리 직진', 야구장까지 접수했다…응원가 열풍

AI 핵심 요약beta
- 남우현이 12일 스포츠 현장에서 화제다.
- 지난해 8월 '온리 직진'이 야구 응원곡으로 등록됐다.
- 9일 윤준호 홈런 때 울려 퍼지며 야구팬 호응 얻었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 남우현의 음악이 스포츠 현장까지 울려 퍼지고 있다.
지난해 8월 발매된 남우현의 다섯 번째 미니 앨범 '트리 링(Tree Ring)' 타이틀곡 '온리(Only) 직진'이 야구 선수의 응원곡으로 등록되어 많은 화제를 모으고 있다.
지난 9일 잠실 야구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스 정규시즌 경기에서 데뷔 첫 홈런포를 쏘아 올린 윤준호의 응원가로 '온리 직진'이 울려 퍼졌다.
시원시원한 가사와 중독성 있는 멜로디가 승리를 향해 나아가는 야구의 속성과 완벽하게 맞아떨어지며 K팝 팬은 물론 야구팬들에게도 뜨거운 반응을 얻었다.
'온리 직진'은 거침없는 기타 리프와 박력 있는 드럼 비트 위에 사랑을 향해 달려가는 순정의 질주를 그린 록앤롤(ROCK&ROLL) 트랙으로, 뜨겁고 시원한 에너지를 동시에 전하며 발매 당시 전 세계 K팝 리스너들의 귀를 사로잡았다.
또한 뮤직비디오에는 야구 선수로 변신한 남우현이 등장해 유니폼을 입고 공을 던지는 등 야구를 주제로 한 편의 영상이 흘러가 유튜브 조회수 100만을 돌파하며 많은 사랑을 받았다.
앞서 지난달 26일 남우현은 인천 인스파이어 아레나에서 개최된 종합 e스포츠 페스티벌 '2026 T1 홈그라운드'에서 애국가 가창을 맡아 무대에 올랐다. 그는 선수들을 향한 응원의 메시지를 담아 애국가를 불러 현장 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.
이처럼 본업인 음악 활동은 물론 스포츠계까지 영향력을 확장한 남우현이 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 기대가 모인다.
한편, 남우현은 지난 9일 솔로 데뷔 10주년 기념 디지털 싱글 '소년소녀 (Feat. 인피니트)'를 발매했다. 특히 신곡은 인피니트 전 멤버가 피처링에 참여해 특별한 의미를 더했으며, 오랜 시간 함께해 온 멤버들의 목소리를 통해 그 시절의 추억과 우정을 더욱 진하게 그려내 진한 울림을 선사했다.
moonddo00@newspim.com