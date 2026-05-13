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여객 회복에 웃은 인국공…적자 공항공사·가덕도 부담 짊어지나

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AI 핵심 요약

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  • 인천국제공항공사가 지난해 영업이익 8811억원으로 흑자를 기록한 반면 한국공항공사는 187억원 영업손실, 가덕도신공항건설공단은 자본잠식 상태에 빠졌다.
  • 공항 공기업 3사의 극명한 재무 격차로 인해 통합 논의가 재점화됐으며 재정경제부가 올 1분기 통합 초안을 각 부처에 배포했다.
  • 국토교통부는 신중론을 펴며 통합이 시기상조라는 입장을 보이고 있으나 인천공항 지역사회의 반발과 공항공사 노조의 찬성이 맞서고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공항 공기업 3사 2025년 실적 살펴보니
인국공 '나홀로 흑자' 한국공·가덕도 '적자'
10조 규모 신공항 재원 마련 논의에
3사 통합론 재부상

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 국내 공항 공기업 3사의 재무 성적표가 극명한 대조를 이루면서 공항 운영 체계 개편 및 통합 논의가 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 여객 수요 회복에 힘입어 대규모 흑자를 기록한 인천국제공항공사와 달리, 한국공항공사는 영업손실을 기록했고 가덕도신공항건설공단은 자본잠식 상태에 빠지며 재무 부담이 커진 것으로 나타났다.

업계에서는 공항 운영 효율화와 재무 안정성 확보 차원에서 공기업 간 역할 조정 및 통합 필요성이 다시 제기될 가능성이 크다고 보고 있다. 특히 지방공항 수익성 악화와 가덕도신공항 건설에 따른 막대한 재원 부담이 향후 공항 공기업 체계 개편 논의의 핵심 변수로 떠오를 전망이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 영업이익률만 28.7%…인국공, 든든 실적에 '웃음'

13일 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)에 올라온 지난해 국내 공항 공기업 3사의 감사보고서를 분석한 결과, 기관별 재무 상태의 격차가 상당히 벌어졌다.

인천국제공항공사의 2025년 매출은 3조 672억원으로 전년 동기 대비 16.51% 상승했다. 영업이익은 8811억원으로 1년 사이 18.89% 늘었으며, 당기순이익 역시 41.63% 급증한 6914억원을 기록했다. 이익잉여금이 쌓이면서 부채비율은 10.04%포인트(p) 개선된 89.41%를 나타냈다.

인국공은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향이 컸던 2020~2022년 여객 수 급감과 면세점 등에 대한 임대료 감면 조치로 영업적자를 면치 못했다. 2023년부터 여객 수요가 팬데믹 이전 수준으로 정상화되면서 매출 외형이 빠르게 회복됐다. 지난해 기준 영업이익률은 28.7%에 달한다.

김대은 한국신용평가 애널리스트는 "면세사업자 변경으로 당분간 임대료 수익 감소가 전망되나, 견조한 여객 수요 증가세와 4단계 확장에 따른 수용 능력 확대 등을 감안할 때 우수한 수익성이 지속될 전망"이라고 말했다.

4단계 공항시설 건설이 일단락되면서 차입 규모가 2019년 말 1조2000억원에서 2025년 말 5조9000억원까지 확대됐다. 향후 자본적 지출 부담 완화와 영업현금창출력 회복으로 재무 부담은 점차 완화될 것으로 보인다.

인천국제공항공사 관계자는 "향후 항공수요 성장세를 기반으로 안정적인 영업이익 증가와 이자보상배율 개선이 예상된다"며 "오는 2028년 T1 종합개선공사가 시작되면 영업이익이 일시적으로 감소할 수 있으나, 항공수요 증가에 따른 매출 증가로 점진적 성장엔 무리 없을 것"이라고 말했다.

◆ 영업비용에 발목 잡힌 공항공사…가덕도공단 적자 불가피

인천국제공항을 제외한 14개 공항(국제공항 7개, 국내공항 7개)을 관리하는 한국공항공사는 적자를 피하지 못했다. 지난해 매출은 9762억원으로 전년 대비 4.50% 늘었으나, 영업손실은 187억원으로 62.80% 확대됐다. 다만 당기순손실(519억원)은 61.41% 축소됐다. 부채비율은 전년 대비 5.22%p 상승한 50.11%이며 차입금의존도는 23.53%로 집계됐다.

이 같은 실적 둔화는 여객 성장세 약화와 소송 비용으로 인해 비롯됐다. 코로나19 유행 이전까지 공항시설 확충, 임대면적 증가 등에 힘입어 매출 성장세가 이어졌으나 2020년 이후 입출국 제한으로 실적 하락세를 겪기 시작했다. 엔데믹 이후에도 항공 시장의 국내 여객 수요가 국외 대비 주춤하면서 여전히 회복이 요원한 상황이다. 

특히 지난해에는 호텔롯데와 부산롯데호텔이 코로나19 당시 공항 폐쇄로 인한 면세점 영업 불가 기간 임대료를 돌려달라며 한국공항공사를 상대로 낸 소송에서 최종 패소했다. 이로 인한 영업비용이 증가하며 영업손실이 늘었다. 최정현 한국기업평가 선임연구원은 "공항 유지보수 등 매년 2000억원대의 자본적 지출이 이어지면서 차입 조달은 지속적으로 늘고 있는 형편"이라고 말했다.

공항공사 관계자는 "항공여객 수요회복 둔화, 고정비성 영업비용 급증 등 재무여건 악화로 '27년~ '28년 제외 영업 적자 지속 전망"이라며 "수익성 개선을 위한 자구노력 반영 매출액 성장률 3.9% 및 영업비용 증가율 3.0% 수준으로 통제에도, 매출액을 상회하는 비용이 발생함에 따라, 영업손실 106억원 전망"이라고 설명했다.

2024년 출범한 가덕도신공항건설공단은 지난해 매출 915억원, 영업손실과 당기순손실 각 15억원을 기록했다. 자산은 108억원까지 늘었으나 부채가 이를 상회해 완전자본잠식 상태에 머물러 있다. 자본 총계가 마이너스여서 부채비율 산출이 불가능하다.

현재 공단의 수익은 가덕도신공항 건설을 위한 정부 수탁사업수익에 전적으로 의존하고 있다. 사업 초기 단계에서 발생하는 대규모 인건비와 일반관리비 등 필수 영업비용이 이를 상회하면서 영업손실이 불가피한 구조다. 

◆ 3사 통합 띄운 재경부…국토부는 '거리두기'

이처럼 갈린 성적표는 공항 공기업 3사 통합론의 기폭제가 됐다. 가덕도신공항의 효율적인 운영과 침체된 지방 공항의 활성화, 공항 정책을 총괄할 단일 창구 마련 등이 명분으로 떠올랐다. 재정경제부는 올 1분기 이들 3개 기관을 하나로 합치는 밑그림이 담긴 초안을 각 부처와 대상 기관에 돌려 의견을 모은 것으로 알려졌다. 이를 토대로 공공기관 통폐합 관련 첫 회의를 개최하기도 했다.

일각에서는 최소 10조원 규모로 추산되는 가덕도신공항 건설 자금을 조달하기 위해 재무 건전성이 높은 인국공을 활용하려는 의도가 깔려 있다는 의견이 나온다. 인천 지역 사회는 격렬히 반발하고 있다. 인국공 통합 추진에 반대하는 시민사회와 노동계 관계자 등 4000여명은 지난 10일 인천시청 앞에서 시민 총궐기대회를 개최했다.

장기호 인천국제공항공사 노조 위원장은 "정부가 어떠한 사회적 합의 없이 인천국제공항공사 통합을 논의하는 것은 효율화 정책이 아니라 국가 항공 산업 경쟁력을 훼손하는 잘못된 결정"이라고 비판했다.

반면 공항공사 노조는 찬성 의사를 명확히 밝혔다. 노조 관계자는 "운영 주체를 하나로 합치면 업무 효율성이 개선되고, 인천공항과 지방 공항 간 연계가 강화돼 결과적으로 지방 공항 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.

논란이 확산하자 주무 부처인 국토교통부는 신중론을 펴고 있다. 통합 이야기가 나온 것은 인지하고 있으나, 관련 논의를 구체적으로 진행하기는 시기상조라는 것이다. 오히려 코레일의 5개 자회사(코레일유통, 코레일관광개발, 코레일네트웍스, 코레일테크, 코레일로지스) 통합이나 고속철도 통합이 먼저 진행돼야 한다는 입장이 엿보인다.

김윤덕 국토부 장관은 지난달 국회국토교통위원회 전체회의에서 통합 관련 의원 질의에 "통합 문제에 대해선 상당한 준비가 필요해 논의가 아직 깊이 있게 진행되지 못했다"며 "공기업 통합이라는 게 단순히 회사를 합한다는 주먹구구식 진행으로 될 일이 아니다"라고 선을 그은 바 있다. 

chulsoofriend@newspim.com

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'내란가담' 이상민, 항소심 징역 9년 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사에 단전·단수 지시 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관이 12일 항소심에서 징역 9년을 선고받았다. 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 내란 중요임무 종사 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 전 장관에게 징역 9년을 선고했다. 앞서 1심 재판부는 징역 7년을 선고한 바 있다. 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관이 12일 항소심에서 징역 9년을 선고받았다. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 판단하며 "내란이 성공해 현재의 헌법질서가 무너지면 원래 상태로 회복하는 것은 어려운 일이 될 것이다. 내란 행위에 대해 엄중한 처벌이 필요하다"고 판시했다.  이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. 특검은 항소심 결심 공판에서 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. hong90@newspim.com 2026-05-12 15:57
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[6·3 지선 Q&A]사전투표 29~30일 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 오는 6월 3일 9회 지방선거가 실시된다. 본후보 등록일은 오는 14~15일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 사전투표는 5월 29일부터 30일까지 이틀간 진행된다. 유권자가 반드시 알아야 할 투표 시간과 선거운동 기준, 여론조사 공표 금지 기간, 투표 때 유의 사항을 중앙선거관리위원회가 펴낸 책자를 통해 질의응답(Q&A)으로 정리한다.      선거일 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다. 사전투표 역시 오전 6시부터 오후 6시까지 가능하며 거소투표자를 제외한 모든 유권자가 참여할 수 있다. 일반 지역 유권자는 이번 지방선거에서 시·도지사와 교육감, 기초단체장, 광역·기초의원 등을 선출하기 위해 총 7장의 투표용지를 받게 된다. 선거일 전 6일인 5월 28일부터 선거일 투표 마감 시각까지 정당 지지도나 당선인을 예상하게 하는 여론조사 결과 공표·인용 보도가 금지된다. 다만 금지기간 이전 실시된 여론조사 결과는 관련 요건을 준수할 경우 공표할 수 있다. 또 일반 유권자도 문자메시지와 사회관계망서비스(SNS), 인터넷 등을 활용해 선거운동을 할 수 있다. 선거일 당일에는 인터넷·전자우편·문자메시지를 제외한 일체의 선거운동이 금지된다. 기표소 안에서 투표지를 촬영하는 행위 역시 허용되지 않는다. 다음은 6·3 지방선거 관련 꼭 알아야 할 주요 Q&A다. -선거일과 투표 시간은 ▲6월 3일 오전 6시 ~ 오후 6시. 거소·사전 투표자를 제외한 해당 투표구의 선거인. -사전 투표일과 시간은 ▲5월 29일(금) ~ 5월 30일(토) 2일간 오전 6시 ~ 오후 6시. 거소 투표자를 제외한 모든 선거인. 읍·면·동마다 1개소 투표소 설치. -선거일 당일 선거 운동 여부와 금지 사항은 ▲일체의 선거운동 금지. 다만 인터넷·전자우편·문자메시지를 이용한 선거운동은 가능. 투표 마감시각 종료 이전에 선거인에 대해 투표하고자 하는 정당이나 후보자 또는 투표한 정당이나 후보자의 표시 요구 금지. -선거일 후 답례 금지 사항은 ▲금품 또는 향응을 제공하는 행위. 방송·신문 또는 잡지 기타 간행물에 광고하는 행위. 자동차에 의한 행렬을 하거나 다수인이 무리를 지어 거리를 행진하거나 거리에서 연달아 소리 지르는 행위. 다만 공개 장소 연설·대담용 자동차를 이용해 당선 또는 낙선 거리 인사를 하는 것은 가능. 일반 선거구민을 모이게 해 당선 축하회 또는 낙선에 대한 위로회를 개최하는 행위나 현수막을 게시하는 행위는 금지됨. 다만 선거일 다음 날부터 6월 16일까지 13일 동안 읍·면·동마다 1매의 현수막을 게시하는 것은 가능함. -이번 지방선거에서 투표할 수 있는 사람은 ▲선거일 현재 만 18살 이상(2008년 6월 4일까지 출생)의 국민은 선거권이 있음. 공직선거법 제15조 제2항 제3호에 따른 외국인은 지방선거 선거권이 있음. -후보자 기호는 어떻게 결정되나 ▲후보자 기호는 후보자 등록 마감일을 기준으로 국회에 의석을 갖고 있는 정당의 후보, 의석이 없는 정당의 후보, 무소속 후보의 순으로 결정됨. 국회에 의석을 갖고 있는 정당 간의 기호 순위는 다수 의석 순. 의석이 없는 정당 간에는 정당 명칭의 '가나다'순으로 함. 무소속 후보자는 추첨에 의해 기호를 결정함. -후보자 정보는 어떻게 확인할 수 있나 ▲선거관리위원회는 선거인이 올바른 선택을 할 수 있도록 후보자가 제출한 서류를 선거일까지 공개하고 있음. 후보자 등록이 완료되면 인터넷 홈페이지를 통해 후보자 인적사항과 후보자가 제출한 재산신고서, 병역사항 신고서, 학력에 관한 증명서, 세금 납부·체납 사항, 전과기록에 관한 증명서류를 공개함. -공식 선거운동은 언제부터 하나 ▲선거운동기간은 5월 21일부터 선거일 전일인 6월 2일까지임. -후보자나 선거운동 관계자만 선거운동을 할 수 있나 ▲후보자 가족의 선거운동은 1991년, 일반 유권자의 선거운동은 1994년 이후 허용됨. 현행 공직선거법에서는 일반 유권자도 선거운동을 할 수 있음. 선거운동 기간이 아닌 때라도 제한된 방법인 전화 또는 말, 문자메시지, 인터넷 이용 등으로 선거운동을 할 수 있음. -일반 유권자가 할 수 있는 선거운동방법은 어떤 것이 있나 ▲선거운동을 할 수 있는 일반 유권자는 선거일을 포함해 언제든지 문자메시지나 전자우편, 인터넷 홈페이지, 사회관계망서비스(SNS)를 이용해 선거운동을 할 수 있고 선거일이 아닌 때에 전화나 말로 선거운동 할 수 있음. 선거운동기간 중에는 공개 장소에서 특정 정당이나 후보자에 대한 지지를 호소하는 등 법에서 정한 방법으로 선거운동을 할 수 있음. 특정 후보자를 위한 선거운동 자원봉사자로 활동할 수 있음. 선거운동기간 중 길이 25㎝ 너비 25㎝ 높이 25㎝ 이내 소형의 소품등을 본인의 부담으로 제작 또는 구입해 몸에 붙이거나 지니는 방법으로 선거운동을 할 수 있음. 다만 선거운동을 해 주는 대가로 수당·실비나 음식물을 제공받을 수 없음. -일반 유권자가 자신의 소셜미디어에 (예비)후보자를 지지하는 글을 게시해 팔로어에게 전송할 수 있나 ▲선거일을 포함해 언제든지 가능함. -(예비)후보자로부터 받은 선거운동정보를 자신의 팔로어에게 돌려보기(retweet)가 가능한가 ▲선거일을 포함해 언제든지 가능함. -(예비)후보자나 일반 유권자가 자신의 카카오톡 프로필이나 상태 메시지에 (예비)후보자의 사진이나 지지 호소의 글을 게재할 수 있나 ▲선거일을 포함해 언제든지 가능함. 중앙선거관리위원회. [사진=뉴스핌 DB] -거소투표제도란 무엇인가 ▲몸이 불편해 투표소에 가서 투표할 수 없는 선거인 등을 위해 자신이 머무는 자택 등에서 우편으로 투표할 수 있도록 한 제도임. 거소투표를 하려면 거소투표신고를 해야 함. -이번 선거에서 유권자들은 몇 장의 투표용지를 받나 ▲시·도지사 선거, 교육감 선거, 구·시·군 장 선거, 지역구 시·도의원 선거, 비례대표 시·도의원 선거, 지역구 구·시·군의원 선거, 비례대표 구·시·군의원 선거를 포함해 모두 7개 선거가 실시되므로 투표용지도 7장임. 다만 제주특별자치도, 세종특별자치시는 4장(시·도지사 선거, 교육감 선거, 지역구 시·도의원 선거, 비례대표 시·도의원 선거)의 투표용지를 받음. 2026년 4월 30일까지 실시 사유가 확정된 재·보궐선거 지역의 선거인은 재·보궐선거 투표용지를 함께 받음. -본인 투표소 위치를 어떻게 확인할 수 있나 ▲구·시·군 선관위가 각 가정에 발송하는 투표안내문을 확인하면 됨. 지방자치단체의 '선거인명부 열람시스템'을 이용하거나 중앙선거관리위원회 홈페이지 투표소찾기 연결 서비스를 통해 투표소 위치를 확인할 수 있음. -투표하러 갈 때 준비해야 할 것은 ▲주민등록증, 공무원증, 여권, 운전면허증, 국가유공자증, 장애인등록증, 관공서 또는 공공기관이 발행한 사진이 첩부된 신분증 등 선거인 본인 여부를 확인할 수 있는 증명서나 서류가 필요함. 신분증의 모바일 신분증(앱 실행화면)으로도 본인 확인이 가능함. 다만 신분증 등을 사진 촬영하거나 화면 캡처 등을 통해 저장한 이미지 파일은 사용할 수 없음. 각 가정에 발송한 투표안내문에 선거인명부 등재 번호가 기재돼 있음. 등재번호를 확인하고 가시면 투표시간 단축할 수 있음. -선거권이 없는 자녀를 데리고 투표소에 갈 수 있나 ▲선거인은 초등학생 이하의 어린이와 함께 투표소 안에 출입할 수 있음. 다만 기표소 안에는 미취학 아동만 들어갈 수 있음. -신체에 장애가 있어 기표소에서 혼자 기표할 수 없는 경우 어떻게 투표하나 ▲시각장애인과 신체에 장애가 있어 혼자서 기표할 수 없는 선거인은 보조를 위해 그 가족 또는 본인이 지명한 2명을 동반할 수 있음. -거소투표신고를 한 사람은 선거일 투표소에서 투표할 수 없나 ▲거소투표신고를 한 선거인이 거소투표를 하지 않고 선거일에 해당 투표소의 투표관리관에게 거소투표용지와 회송용봉투를 반납하면 투표할 수 있음. 만약 거소투표용지에 기표가 돼 있으면 다시 투표할 수 없음. -기표소 안에서 투표지를 촬영할 수 있나 ▲기표소 안에서 투표지를 촬영할 수 없음. 이는 투표의 비밀을 보장하기 위해서임. 투표인증샷을 찍으시려면 투표소 입구 등에 설치한 포토존이나 투표소 표지판 등을 활용하면 됨. 22대 국회의원선거 사전투표가 시작된 2024년 4월 5일 인천 계양구 계양3동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 군인들이 투표를 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] -SNS에 투표인증샷을 게시할 때 유의해야 할 점은 ▲선거일에 기호를 나타내는 인증샷(엄지손가락, V자 표시 등)을 SNS에 게시할 수 있음. 다만 기표한 투표지를 촬영해 게시해서는 안됨. -선거여론조사 결과 공표가 제한되는 기간이 있나 ▲누구든지 선거일 전 6일(5월 28일)부터 선거일의 투표마감시각까지 선거에 관해 정당에 관한 지지도나 당선인을 예상하게 하는 여론조사(모의투표나 인기투표에 의한 경우 포함)의 경위와 그 결과를 공표하거나 인용해 보도할 수 없음. 다만 선거일 6일 전에 실시된 여론조사 결과는 공표·보도 요건을 준수해 언제든지 보도할 수 있음. -선거에 관한 여론조사 결과를 공표·보도할 때 유의해야 할 사항은 ▲누구든지 선거에 관한 여론조사 결과를 공표 또는 보도하는 경우에는 선거여론조사기준으로 정한 12가지 사항을 함께 공표·보도하여야 함. 조사의뢰자, 선거여론조사기관, 조사지역, 조사일자, 조사대상, 조사방법, 표본의 크기, 피조사자 선정방법, 응답률, 표본오차, 질문내용, 권고 무선 응답비율(무선전화 응답비율이 100분의 70에 미달한 때). 조사의뢰자(언론사 등)는 선거여론조사기관이 첫 공표·보도 전 여론조사 결과를 등록할 수 있도록 해당 여론조사 결과의 공표·보도 예정일시를 여론조사기관에 통보해야 함. 선거여론조사기관은 중앙여심위 홈페이지 등록내용을 의뢰자에게 공표·보도 전까지 통보해야 함. 누구든지 선거에 관한 여론조사 결과를 공표·보도하는 경우에는 중앙여심위 홈페이지에 등록된 내용만 공표·보도해야 함. -이미 발표된 여론조사 결과를 인용해 공표·보도할 때 유의해야 할 사항은 ▲이미 공표·보도된 여론조사 결과를 다시 인용해 공표·보도하는 경우에는 조사의뢰자, 선거여론조사기관, 조사일자, 조사방법과 함께 '그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조'라고 표기해야 함. oneway@newspim.com 2026-05-12 06:00

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종목 추적기

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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