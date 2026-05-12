SHMD 송민영 대표, 국제인공지능대전 'AI 엑설런스 어워드' 수상

AI 핵심 요약beta
- AI 헬스케어 벤처기업 SHMD의 송민영 대표가 12일 제9회 국제인공지능대전에서 AI 엑설런스 어워드 헬스케어 기기 부문상을 수상했다.
- SHMD는 웨어러블 경두개 초음파 기기 세레밴드와 AI 기반 뇌혈관 분석 플랫폼 브레인체크를 개발해 뇌건강 조기 진단 솔루션을 제공하고 있다.
- 송 대표는 AI 기술이 의료 현장에서 실질적 변화를 만들 수 있도록 연구개발에 집중해온 노력을 인정받았다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 인공지능(AI) 기반 헬스케어 벤처기업 에스에이치엠디(이하 SHMD)의 송민영 대표가 제9회 국제인공지능대전(AI EXPO KOREA·AI 엑스포 코리아)에서 'AI 엑설런스 어워드(AI Excellence Awards)' 헬스케어 기기 부문 한국인공지능협회장상을 수상했다고 12일 SHMD가 밝혔다.
지난 6~8일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 AI 엑스포 코리아는 올해로 9회째를 맞은 전시회로 18개국 300여 개 기업·기관이 참가했다.
AI 엑설런스 어워드는 국내 AI 기업의 혁신 기술력과 사업성을 평가해 수여하는 시상으로 AI 기술 개발과 산업 발전에 기여한 기업 및 리더에게 주어진다.
SHMD는 웨어러블 경두개 초음파(TCD) 기기 '세레밴드(CEREBAND)'와 AI 기반 뇌혈관 분석 플랫폼 '브레인체크(BRAINCHECK)'를 개발해 뇌건강 조기 진단·예방 솔루션을 제공하고 있다. 세계보건기구(WHO)가 주목한 코로나19 체크업(check-up) 앱 개발 경험을 갖춘 개발진과 의료진이 핵심 인력으로 참여하고 있다.
법조인에서 개발자로 전향한 송 대표는 뇌건강 측정 앱과 AI 기반 낙상 감지·긴급 알림 시스템 등을 개발해왔다.
송 대표는 "AI 기술이 의료 현장에서 실질적 변화를 만들 수 있도록 연구개발과 사업화에 집중해온 노력을 인정받아 뜻깊다"며 "뇌혈관 질환의 조기 진단과 예방에 기여하는 글로벌 헬스케어 기업으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.
osy75@newspim.com