보이프렌드, 미니 6집 트랙리스트 공개…전 멤버 참여

AI 핵심 요약beta
- 보이프렌드가 11일 미니 6집 트랙리스트를 공개했다.
- 타이틀곡 '밤 하늘을 수놓던 우리 목소리'를 포함한 6곡을 수록했다.
- 정민이 4곡 작사에 참여하며 26일 발매한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 보이프렌드가 미니 6집 앨범 트랙리스트를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.
보이프렌드는 지난 11일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 6집 '보이저 6(Boyager 6)'의 트랙리스트와 크레딧을 게재했다.
공개된 트랙리스트 이미지는 푸른 하늘과 구름 위에 자리한 보이프렌드 멤버들의 모습을 담아내며, 오랜 시간을 지나 다시 하나로 모인 여섯 멤버의 새로운 항해를 감각적으로 표현했다.
트랙리스트 이미지에 따르면 새 앨범에는 타이틀곡 '밤 하늘을 수놓던 우리 목소리'를 포함해 '데자뷰(Deja vu)', '발자국', '오늘도', '타임 리미트(Time Limit)', '밤 하늘을 수놓던 우리 목소리 (Inst)' 등 보이프렌드 특유의 서정적인 감성과 아련한 분위기를 담은 총 6곡이 수록된다.
특히 보이프렌드의 15년이라는 시간을 한 곳에 담아낸 이번 미니 앨범은 '소년'과 '항해자'의 의미를 결합해, 각자의 시간을 지나 다시 하나로 모인 여섯 개의 좌표가 여전히 꿈을 싣고 새로운 여정을 시작한다는 메시지를 전한다.
더불어 멤버 정민은 오랜만에 팬들과 만나는 만큼 보이프렌드만의 음악적 정체성을 공고히 하기 위해 타이틀곡을 비롯한 총 4곡의 작사에 참여하며 크레딧에 이름올렸다.
또한 앨범 프로듀싱에도 참여하는 등 음악적 역량을 발휘했다. 뿐만 아니라 전 멤버가 앨범 기획 단계부터 녹음 디렉팅, 안무 창작까지 적극적으로 참여하며 15주년 기념 앨범의 진정성을 더했다.
보이프렌드의 미니 6집 '보이저 6'는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.
alice09@newspim.com