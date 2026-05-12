김영록 "이재명 정부 성공 위해 민주당과 끝까지 함께"

AI 핵심 요약beta
- 김영록 전 예비후보가 12일 전남도의회에서 기자회견을 열었다.
- 이재명 정부 성공과 통합특별시 완수를 위해 민주당과 끝까지 함께 하겠다고 밝혔다.
- 무소속 출마는 바람직하지 않다며 단결과 백의종군으로 헌신하겠다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김영록 전 전남광주통합특별시장 예비후보는 12일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이재명 정부의 성공과 전남광주통합특별시 완수를 위해 민주당과 끝까지 함께 하겠다"고 밝혔다.
김 전 후보는 이날 발표한 입장문에서 "민주당을 어느 누구보다 사랑하고 항상 잘 되길 응원한다"며 "건전한 비판을 통해 민주당이 더 강한 정당으로 발전하기를 바란다"고 말했다.
이어 6·3 지방선거를 앞두고 치러진 당내 경선과 관련해 "다양한 의견과 지적이 나오고 있다"면서도 "무소속 출마 사례는 바람직하지 않다. 지금은 분열보다 단결이 우선돼야 할 때"라고 강조했다.
그는 "백의종군하는 마음으로 헌신하겠다"며 "언제 어디서나 끝까지 민주당과 함께 하겠다"고 밝혔다.
김 전 후보는 특히 "이재명 정부의 성공은 곧 전남광주의 미래"라며 "정부가 성공해야 전남광주에 20조원 규모 재정 인센티브가 현실화되고 남부권 새로운 성장축이 조성될 수 있다"고 말했다.
또 "이재명 대통령이 통합 시 산업 육성과 재정 지원을 약속했다"며 "통합특별시 성공을 위해 모든 힘을 다하겠다"고 밝혔다.
아울러 "이번 지방선거와 함께 전남광주는 전국 최초 통합특별시로 출발한다"며 "전남도지사 임기 이후에도 통합 첫 제안자로서 성공과 발전을 위해 계속 뛰겠다"고 덧붙였다.
김 전 예비후보는 최근 당내 경선 과정에서 제기된 전화 ARS 여론조사 논란과 관련해 문제를 제기하며 공정성에 대한 우려를 표명한 바 있다.
ej7648@newspim.com