안성시, 18일부터 '고유가 피해지원금' 2차 접수

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 18일부터 7월 3일까지 고유가 피해지원금 2차 지급 신청을 받는다.
- 소득 하위 70% 가구에 1인당 10만 원을 지급하며 재산세 12억 초과 가구는 제외한다.
- 온라인 카드사와 오프라인 행정센터로 신청하며 8월 31일까지 가맹점에서 사용한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 고유가로 인한 경제적 어려움을 겪는 시민들을 지원하기 위해 오는 18일부터 7월 3일까지 '고유가 피해지원금' 2차 지급 신청을 받는다고 밝혔다.
이번 2차 지원금은 1차 기간에 신청하지 못한 시민과 안성시민 전체의 소득 하위 70% 가구를 대상으로 하며, 수도권 기준에 따라 1인당 10만 원이 지급된다.
선정 기준은 2026년 3월 30일 기준 건강보험료 본인부담금 합산액이 소득 하위 70% 이하인 주민등록상 가구다. 단 2025년 재산세 과세표준 12억 원 초과 또는 2024년 귀속 금융소득 2천만 원 초과 가구는 제외된다.
신청은 온라인과 오프라인으로 가능하다. 신용·체크카드 지급 희망자는 각 카드사 홈페이지, 앱, 콜센터를 이용하면 된다. 안성사랑카드나 선불카드를 원할 경우 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해야 한다. 접수 첫 주(5월 18~22일)에는 출생 연도 끝자리별 요일제를 운영하기로 했다.
지급된 지원금은 안성시 관내 연 매출 30억 원 이하 가맹점에서만 사용 가능하며 주유소는 매출액과 무관하게 대부분 이용할 수 있다. 사용 기한은 8월 31일까지로 미사용 잔액은 자동 소멸된다.
시 관계자는 "지원금 사칭 스미싱 범죄가 증가 중"이라며 "정부는 URL 링크 포함 문자를 보내지 않으니 주의바란다"고 당부했다.
lsg0025@newspim.com