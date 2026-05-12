평택시, 건설안전 교육 실시…공공건축 현장 안전문화 확산 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 12일 배다리도서관에서 건설안전 교육과 안전협의회를 개최했다.
- 공공건축공사 관계자들이 참석해 법령 교육과 사례 중심 품질관리 실무를 배웠다.
- 현장 문제점 논의로 안전관리 역량을 강화하고 안전문화를 정착시켰다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 배다리도서관 시청각실에서 공공건축공사 관계자를 대상으로 건설안전 교육과 안전협의회를 개최했다.
12일 시에 따르면 이번 행사는 건설 현장 사망사고 예방과 안전한 건설환경 조성을 위해 마련됐다.
행사에는 공공건축물 발주부서와 감독부서, 시공자, 감리자 등 건설공사 관계자들이 참석했다.
교육은 국토안전관리원 수도권지역본부의 맞춤형 건설안전 교육 프로그램과 연계해 진행됐다.
주요 교육은 건설기술진흥법, 산업안전보건법, 중대재해처벌법 등 안전 관련 법령 및 제도 교육, 공사 단계별 점검 사항과 현장 주요 사례 중심의 품질관리 실무, 사망재해 다발 공종별 예방 대책 등으로 구성됐다.
특히 현장 주요 지적 사례를 공유함으로써 실무자들의 안전관리 역량 강화에 중점을 뒀다.
교육 이후 발주부서와 현장 관계자들은 현장에서 체감하는 문제점과 개선방안을 논의했다.
녹색건축사업과 관계자는 "이번 교육과 협의회를 통해 건설 현장 관계자들의 안전의식을 높이고, 건설안전 문화가 현장에 정착되는 계기가 되길 기대한다"고 전했다.
krg0404@newspim.com