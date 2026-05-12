순창 장류박물관, 전북 박물관미술관 연합전시 공모 선정

AI 핵심 요약beta
- 순창장류박물관이 12일 전북특별자치도 지원 연합전시 공모사업에 선정됐다.
- 7월부터 병오창의 120주년을 맞아 태인의병 주제 특별전시를 선보인다.
- 의병 유물과 기록물을 공개해 항일 의지와 역사적 의미를 재조명한다.
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지역 역사문화 자원 활용 확대·문화향유 기회 제공 강화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 순창장류박물관이 전북특별자치도 지원으로 추진되는 '2026년 전북특별자치도 박물관미술관 연합전시' 공모사업에 선정됐다고 12일 밝혔다.
이번 사업은 전북박물관 미술관협의회가 주관하는 연합전시로, 전북의 문화와 역사 등 지역 자원을 주제로 도내 박물관·미술관이 협력해 운영한다.
순창장류박물관은 오는 7월부터 '병오창의(태인의병)'를 주제로 특별 전시를 선보일 예정이다.
특히 올해는 병오창의 120주년을 맞는 해로, 정읍 태인면 무성서원에서 최익현과 임병찬 주도로 시작된 의병 활동을 재조명한다.
의병들은 내장사와 구암사를 거쳐 순창 일대에서 항일 의지를 이어갔으며, 전시는 이들의 정신과 역사적 의미를 되새기는 자리로 마련된다.
전시에서는 무성서원 현판과 돈헌유고, 순화아문 현판 등 의병 활동과 관련한 다양한 유물과 기록물이 공개돼 당시 시대상과 의병들의 활동상을 전달할 예정이다.
박물관 관계자는 "전북 박물관미술관 연합전시를 순창에서 열게 돼 의미가 크다"며 "군민과 관람객들이 지역 역사와 문화를 가까이에서 접하고 박물관이 친숙한 문화공간으로 자리매김하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com