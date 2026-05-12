수원시국제교류센터, 프랑스 자매도시 페스티벌 참가 수공예단체 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원시국제교류센터가 12일 프랑스 뚜르 페스티벌 참가 수공예단체를 22일까지 모집한다.
- 2027년 2월 26~28일 행사에서 전시·판매와 체험 프로그램을 운영한다.
- 수원 주소 수공예 단체·작가를 6개 선발해 숙박·부스비 등을 지원한다.
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△[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원시국제교류센터는 프랑스 자매도시 뚜르에서 열리는 '코리안 투르 페스티벌(KOREAN Tours Festival)'에 참가할 수원시 수공예단체를 5월 22일까지 모집한다고 12일 밝혔다.
코리안 투르 페스티벌은 한국의 전통과 현대 문화를 소개하는 프랑스 뚜르시의 대규모 한국문화 축제다.
수원시국제교류센터는 '2026~2027 수원방문의 해'와 연계해 수원의 공예 문화와 관광자원을 알리고 시민 주도 국제교류를 확대할 계획이다.
행사는 2027년 2월 26일부터 28일까지 프랑스 뚜르 팔레데콩그레(Palais des Congrès de Tours)에서 열린다.
참가 단체는 행사 기간 전시·판매 부스를 운영하고 하루 1시간씩 수공예 체험 프로그램인 '아틀리에 클래스'를 진행한다.
모집 대상은 수원시에 주소를 둔 수공예 단체와 작가다.
전통·현대 공예 전시와 체험 프로그램을 직접 기획·운영할 수 있어야 하며, 팀당 최대 2명까지 신청할 수 있다.
수원시국제교류센터는 6개 단체 내외를 선발할 예정이다.
참가자에게는 숙박과 식비 일부, 부스 운영비, 체험 재료비, 통역, 공항 이동 등을 지원한다.
참가 희망자는 수원시국제교류센터 홈페이지(www.swcic.or.kr)에서 신청서를 내려받아 전자우편(shkim@swcic.or.kr)으로 제출하면 된다.
선정 결과는 서류심사를 거쳐 개별 통보할 예정이다.
수원시국제교류센터 관계자는 "프랑스 현지에서 수원의 공예 문화와 한국의 아름다움을 소개할 뜻깊은 기회"라며 "국제 교류와 시민외교 활동에 관심 있는 수공예단체와 작가들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com