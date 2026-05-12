경기도의회, 민생경제 회복 추경 합의…여야 협력으로 도민 지원

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회와 여야정협치위원회가 12일 민생경제회복 추경에 합의했다.
- 고유가 고물가 고환율 대응으로 민생사업 우선 반영과 신속 집행을 결정했다.
- 지역 현안 해결을 위한 긴밀한 소통과 협력을 약속했다.
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민생사업 우선 반영과 신속 집행 약속
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회와 경기도 여야정협치위원회가 민생경제회복을 위한 추경에 합의했다. 이는 12일 열린 회의에서 이뤄졌으며, 여야정의 합의 내용이 도민의 경제적 어려움을 극복하는 데 도움이 되길 바란다는 메시지가 전해졌다.
회의에는 더불어민주당 최종현 대표의원, 국민의힘 백현종 대표의원, 김동연 도지사, 김성중 행정1부지사 등이 참석하였으며, 경기도의회 예담채에서 전체회의를 진행했다.
이 날 회의에서는 국제정세에 따른 고유가, 고물가, 고환율로 어려움을 겪고 있는 도민을 위한 2026년도 제1회 추경예산 편성 방안이 논의됐다. 합의된 사항으로는 다음과 같다. 첫째, 2026년도 본예산에 반영되지 못한 민생사업을 다음 추경에 우선 반영하고, 둘째, 2026년 본예산에 포함된 민생사업의 신속 집행을 위해 노력하기로 했다. 마지막으로, 지역 현안 해결을 위한 긴밀한 소통과 협력도 약속했다.
최종현 대표의원은 "여와 야, 그리고 경기도가 경제위기를 극복하기 위해 함께 손을 맞잡은 것은 매우 의미 있다"라며 합의 내용의 실천을 강조했다.
beignn@newspim.com