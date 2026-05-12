강남, '취사병 전설이 되다' 첫 OST 출격…'전설의 시작' 발매

AI 핵심 요약beta
- 강남이 12일 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' OST Part 1 '전설의 시작'을 발매했다.
- 곡은 다이내믹한 밴드 사운드와 강남의 파워풀한 보컬로 희망적 메시지를 담아냈다.
- 강남은 최근 씨피엔터테인먼트와 전속계약하며 올라운더 아티스트로 제2의 전성기를 누리고 있다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 강남이 티빙 오리지널 취사병 전설이 되다의 첫 OST(오리지널 사운드 트랙) 주자로 나서며 작품의 포문을 연다.
강남은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' OST Part 1 '전설의 시작'을 발매한다.
강남이 가창에 참여한 '전설의 시작'은 어떠한 좌절에도 굴하지 않고 앞으로 질주하자는 희망적인 메시지를 다이내믹한 밴드 사운드와 에너제틱한 멜로디에 녹여냈다. 특히 강남의 파워풀한 보컬과 개성 넘치는 음색이 곡의 메시지와 완벽하게 어우러지며, 극 중 '강성재'(박지훈)의 성장 서사에 통쾌한 카타르시스를 더할 예정이다.
강남은 최근 종합 엔터테인먼트 기업 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 도약에 나섰다. 음악과 예능을 자유롭게 넘나드는 활발한 행보 속에서 이번 OST 참여는 아티스트로서의 음악적 존재감을 다시 한번 증명하는 발판이 될 전망이다.
현재 강남은 플랫폼을 가리지 않는 올라운더 아티스트로서 제2의 전성기를 누리고 있다. 구독자 146만명을 보유한 인기 유튜브 채널 '동네친구 강나미'를 통해 친근한 일상과 유쾌한 예능감, 커버 콘텐츠까지 다채로운 매력을 선보이며 꾸준한 사랑을 받고 있다.
예능 '극한84' 에서는 러닝 크루로 활약하며 특유의 친화력과 지칠 줄 모르는 에너지로 시청자들에게 힐링 포인트를 선사했다. 또한 '방과후 태리쌤', '미운 우리 새끼' 등 다양한 예능에서 솔직하고 인간미 넘치는 입담으로 출연진들과 케미를 만들어내며 인기 구심축으로 활약을 이어가고 있다.
한편, 강남의 파워풀한 록 사운드로 쾌감을 선사할 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' OST Part 1 '전설의 시작'은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com