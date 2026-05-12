익산시, 음악영화 상영…시민 문화향유 확대

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 12일 음악영화 상영 프로그램 토마토 무비데이를 발표했다.
- 이달부터 9월까지 매월 마지막 주 토요일 솜리소극장에서 영화 상영한다.
- 사운드 오브 뮤직 등 음악영화로 시민 문화 향유 기회를 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
솜리소극장 정기 상영 추진·구독권 운영으로 접근성 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 음악영화 상영 프로그램 '토마토 무비데이'를 통해 시민들의 일상 속 문화 향유 기회 확대에 나선다.
익산시문화도시지원센터는 이달부터 오는 9월까지 매월 마지막 주 토요일마다 영화 상영 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.
이번 프로그램은 음악과 영화가 결합된 문화 콘텐츠를 통해 시민들에게 즐거움과 활력을 제공하기 위해 마련됐다. 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 음악영화를 중심으로 구성한 것이 특징이다.
상영은 매월 마지막 주 토요일 오후 3시 익산솜리문화의숲 2층 솜리소극장에서 진행된다. 관람객은 상영일 일주일 전부터 원하는 좌석을 선택해 사전 예매할 수 있다.
상영작은 세대를 아우르는 음악영화로 구성됐다. 사운드 오브 뮤직과 씽, 맘마미아!, 인 더 하이츠, 위대한 쇼맨 등이 순차적으로 상영될 예정이다.
관람료는 1편당 3,000원이며 5편을 1만원에 이용할 수 있는 구독권도 함께 운영된다. 구독권 예매는 오는 21일까지 진행되며 일반 예매는 매월 상영일 기준 일주일 전 오전 9시부터 가능하다.
프로그램 일정과 예매 관련 사항은 익산시문화도시지원센터 누리집에서 확인할 수 있다.
시 관계자는 "시민들이 일상 속에서 자연스럽게 문화예술을 접할 수 있도록 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 시민 문화 향유 기회를 확대하고 지역 문화공간 활성화에도 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com