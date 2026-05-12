익산시, 탄소·AI 융합 기반 첨단산업 육성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 12일 지역전략산업 사업 공모에서 AI 활용 탄소복합재 순환시스템 구축 사업을 선정받았다.
- 2028년까지 3년간 총 93억원을 투입해 폐탄소복합재 회수와 AI 기반 자율형 품질관리 체계를 만든다.
- 지역 기업 대상 사업화 지원으로 첨단산업 도약과 원가 절감 효과를 기대한다.
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재활용 탄소섬유 활용 확대·AI 자율형 제조체계 구축 추진
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 탄소복합재 재활용과 인공지능(AI) 기반 제조기술을 접목한 미래 첨단산업 육성에 나선다.
익산시는 산업통상부 주관 '지역전략산업 기반고도화사업' 공모에서 '자율형 제조 AI 활용 탄소복합재 순환시스템 기반구축' 사업이 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.
이번 사업은 오는 2028년까지 3년간 추진되며 국비 65억원과 도비 17억원, 시비 11억원 등 총 93억원이 투입된다.
사업은 항공기와 풍력발전기 블레이드 등에서 발생하는 폐탄소복합재와 재활용 탄소섬유를 회수해 부품 제조 전 과정에 AI 기반 자율형 품질관리 체계를 구축하는 것이 핵심이다.
시는 에코융합섬유연구원 등과 협력해 재활용 탄소섬유 건식·습식 부직포 제조장비와 AI 적용 5축 가공시스템 등 8종의 첨단 장비를 구축할 계획이다.
또 AI 기반 품질 예측과 공정 최적화 시스템을 도입해 탄소산업의 스마트 제조 전환도 본격 추진한다.
이와 함께 지역 탄소·섬유 기업을 대상으로 시제품 제작과 시험·평가·인증, 기술지도 등 사업화 전 과정을 지원해 기업 경쟁력 강화에도 나설 방침이다.
시는 재활용 탄소섬유 활용이 확대될 경우 기존 탄소섬유 대비 약 3분의 1 수준의 비용으로 소재를 공급할 수 있어 기업의 원가 절감과 탄소중립 대응력 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
아울러 현재 추진 중인 섬유·봉제업체 방산 분야 진출 지원사업과 연계해 우주항공과 방산, 모빌리티 등 고부가가치 미래산업 시장 선점 효과도 기대하고 있다.
시 관계자는 "이번 공모 선정은 익산의 전통 섬유산업이 탄소와 AI 기반 첨단산업으로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "지역 기업들이 글로벌 환경 규제 속에서도 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com