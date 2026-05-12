[서울시의원 후보] 국민의힘 동작 1~4선거구, 장순욱·최민규·이수연·이희원

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 12일 서울 동작구 서울시의원 후보를 확정했다.
- 1선거구 장순욱, 2선거구 최민규, 3선거구 이수연을 공천했다.
- 4선거구 이희원은 현역 시의원과 구의회 출신으로 배치했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 동작구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.
동작구 서울시의원 선거구는 노량진·상도동 일대를 포함한 1~3선거구와 흑석·사당동 일대를 포함한 4선거구로 구성된다. 이번 공천에서는 현역 시의원과 구의회·전문직 출신 인사들이 고르게 배치됐다.
◆ 동작구 1선거구 장순욱 후보
1961년생인 장순욱 후보는 삼육대학교 일반대학원 사회복지학과를 졸업하고 사회복지학 박사 학위를 받았다.
현재 동작구의회 의원으로 활동하고 있다. 서울시립남부장애인종합복지관 관장을 지낸 바 있으며 지역 복지 분야 활동을 이어가고 있다.
◆ 동작구 2선거구 최민규 후보
1971년생인 최민규 후보는 중앙대학교 대학원 무역학과를 졸업하고 경영학 박사 학위를 받았다.
서울특별시의회 예산결산특별위원회 위원장을 지낸 바 있으며 현재 서울특별시의회 의원으로 활동하고 있다.
◆ 동작구 3선거구 이수연 후보
1974년생인 이수연 후보는 이화여자대학교 법학과를 졸업했다.
한국여성변호사회 부회장과 서울시교육청 행정심판위원회 위원으로 활동하고 있다.
◆ 동작구 4선거구 이희원 후보
1988년생인 이희원 후보는 연세대학교 행정대학원을 졸업하고 행정학 석사 학위를 받았다.
서울특별시의회 후반기 원내부대표와 국민의힘 서울시당 수석부대변인을 지낸 바 있으며 현재 서울특별시의회 의원으로 활동하고 있다.
oneway@newspim.com