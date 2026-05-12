정부, 저수지·발전댐 홍수예방 총동원…'물그릇' 10억톤 늘린다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 12일 여름철 홍수대책을 국무회의에 보고했다.
- 농업용 저수지 등 숨은 물그릇 10.4억톤을 추가 확보했다.
- AI 예보 강화와 취약지역 관리로 피해를 최소화한다.
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농업용 저수지·발전댐·하굿둑 총동원
취약지역 철저 대비…침수 예보 강화
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 여름철 홍수예방을 위해 농업용 저수지와 발전댐, 하굿둑 등 총동원해 '물그릇'을 대폭 늘린다.
또 홍수 취약지역의 위험요소를 집중관리하고 홍수 및 도시침수 예보도 대폭 강화할 방침이다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 여름철 자연재난대책기간(5월 15일∼10월 15일) 홍수피해 예방을 위해 '2026년 여름철 홍수대책'을 마련하고, 12일 청와대에서 국무회의에서 보고했다.
정부는 여름철 극한호우가 매년 심해지는 상황에서 홍수기(6월 21일~9월 20일)를 앞두고 피해를 최소화를 위해 철저한 대비에 나섰다.
이번 대책의 핵심은 '숨은 물그릇' 확보와 인공지능(AI)·디지털트윈(DT) 기반 지능형 홍수 대응이다. 구체적으로 ▲물그릇 확보를 통한 홍수조절 강화 ▲예측 체계 강화로 선제 대응 시간 확보 ▲취약지역 및 위험요소 집중관리 등 3가지 중점 분야 19개 과제를 담았다.
◆ 숨은 물그릇 10.4억톤 확대…홍수조절 기능 강화
우선 정부는 숨은 물그릇을 적극 발굴해 10.4억톤 규모를 추가로 늘렸다.
기후부와 농림축산식품부는 긴밀한 협업을 통해 농업용 저수지, 발전댐, 하굿둑 등 기존 시설의 숨은 물그릇을 찾아 전년 대비 홍수조절용량 최대 10억 4000만톤을 추가로 확보했다.
이로써 전체 홍수조절용량은 기존 108.2억톤에서 118.6억톤으로 10.4억톤 늘었다.
이는 한탄강댐 약 3개를 운영하는 효과와 유사하며, 댐 건설 없이도 대규모 홍수조절용량을 확보함으로써 약 4조원의 예산 절감 효과가 기대된다.
한국농어촌공사가 관리하는 농업용 저수지는 농업용수 공급에 지장이 없는 범위에서 용수 공급, 사전 방류 등을 시행해 물그릇을 기존 6억 4000만톤에서 최대 10억 6000만톤(4.2억톤 증가)까지 확대한다.
◆ 금강·영산강·낙동강 하굿둑 정비…홍수조절 적극 대응
또 3개 하굿둑(금강·영산강·낙동강)과 아산만 방조제(한강 수계)도 홍수기 운영 기준을 정비하고 최대 1억 5000만톤의 홍수조절용량을 새롭게 확보한다.
각 저수지·하굿둑별 여름철 강수 상황을 비롯해 영농기 물 공급 등 현장 여건을 고려해 탄력적으로 물그릇을 확보할 계획이다. 홍수통제소가 지역별 강우 예보와 상류 댐·저수지의 방류 상황 등을 연계 분석해 홍수 위험이 예상되는 경우 '홍수경계체제 지시'를 발령하고 하굿둑 시설관리자는 밀물·썰물을 고려한 사전 방류를 통해 물그릇을 최대한 확보한다.
아울러, 농업시설 중 홍수통제소의 수문 방류 승인 대상을 기존 38곳에서 58곳으로 20곳 확대해 유역별로 댐·저수지·하굿둑을 연계한 통합 홍수 대응체계를 강화한다.
수문이 설치된 저수지 17곳과 2곳의 하굿둑(금강·영산강), 아산만 방조제를 홍수통제소의 수문 방류 관리 대상에 새로 편입해 각 시설 관리자와 홍수통제소 간 유기적인 협업을 통해 신속한 홍수 대응체계를 확립할 수 있게 됐다.
더불어 한국수력원자력이 운영하는 발전댐도 여름철 극한 호우에 대비해 홍수조절용량을 기존 3억 8000만톤에서 최대 8억 5000만톤으로 4억 7000만톤 확대한다. 수력발전댐은 강우 예보 시 사전방류 등으로 예년보다 수위를 낮춰 물그릇 최대 4억 4000만톤을 추가 확보한다.
특히 2023년 홍수로 댐 월류가 발생했던 괴산댐은 수문개방과 함께 필요시 비상 방류설비를 가동해 과거 최대 홍수량에도 대응할 수 있도록 철저히 관리할 계획이다. 양수발전댐도 강우 예보 시 하부댐에서 상부댐으로 미리 물을 양수하고, 사전 방류도 병행하여 7개 댐에서 총 3천만 톤의 물그릇을 새롭게 확보한다.
기후부와 농식품부는 홍수기 전까지 시설관리자인 수공, 농공, 한수원 등 관계기관과 함께 물그릇 확보를 위한 유역별 세부 계획을 수립하고, 모의훈련, 현장점검 등을 통해 빈틈없는 대응체계를 구축할 계획이다.
◆ 예측체계 강화로 대응시간 확보
정부는 또 도시침수예보 대국민 알림, 인공지능(AI) 홍수예보 및 초단기 기상예보, 홍수특보지점 집중관리 등 예측체계 강화로 위험상황을 미리 예측하고 알려 대응시간을 최대한 확보한다.
특히 올해 처음으로 시행하는 도시침수예보는 서울특별시 강남역 및 신대방역 일원 6개 자치구를 대상으로 실시된다. 침수범위와 침수심을 미리 예측하고, 침수주의보(침수 가능성 사전 예측시), 침수경보(실시간 침수 발생 또는 발생이 확실시)를 발령하는 체계를 도입한다.
이를 통해 지방정부, 경찰, 소방관서에서 출입통제, 차수판 설치 등의 신속한 현장대응이 가능할 것으로 기대되며, 지역주민들이 위험상황으로부터 안전하게 벗어날 수 있도록 돕는다.
또한 2024년부터 시행 중인 인공지능 홍수예보의 예측모형을 개선해 새로운 자료의 신속한 재학습 등으로 정확도를 제고한다. 그 뿐만 아니라, 홍수특보지점 중 수위 상승속도가 빠르고 기준 수위 도달시간이 짧은 홍수특보지점은 발령 시각과 실제 특보 도달시간 등 과거 홍수사상을 분석하여, 위험한 특보지점을 집중 관리함으로써 충분한 주민 대피시간을 확보한다.
◆ 취약지역 및 위험요소 집중관리
마지막으로 홍수취약지구, 하천시설, 하수도시설 등을 집중적으로 관리하고, 재난문자 정비, 인공지능 폐쇄회로텔레비전(AI CCTV) 등 대응력 강화를 통해 취약지역 및 위험요소에 피해가 발생하기 전 빠르게 조치해 피해를 최소화한다.
특히, 재난문자 정비를 통해 기존에 안전안내문자로 발송하던 홍수정보 '심각' 단계 정보는 휴대전화의 최대 볼륨(40dB 이상)으로 알리는 '긴급재난문자'로 격상해 발송한다. 홍수정보 '심각' 단계는 하천의 범람이 임박했음을 알리는 '계획홍수위'에 도달했음을 나타내는 단계임에도 그간 '안전안내문자'로 위험 상황을 알림에 따라 신속한 대피가 어려웠던 점을 개선한 것이다.
한편, 기후부는 4월 15일부터 5월 14일까지 '제3회 대한민국 홍수안전강조기간'을 운영하며 합동 모의훈련, 지방정부 간담회, 홍수안전 순회교육, 소속·산하기관 홍수대응 체계 점검 등으로 홍수대응 준비상황을 빈틈없이 점검했다. 이번 여름철 자연재난대책기간 동안에도 관계기관 간 적극 협력하여 홍수 대응 및 인명피해 최소화를 위해 적극 대응할 예정이다.
김성환 기후부 장관은 "기존 댐·저수지·하굿둑의 물그릇 확보를 통한 홍수 대응 강화는 기존 가용자원 활용을 극대화해 수조원의 예산 절감 효과를 창출한 사례"라며 "빠르게 예측하고 대응하는 것은 물론, 부처 간 벽을 허물고 평소 홍수조절에 활용하지 않았던 시설물까지 홍수 조절에 전면 활용해 올 여름철 홍수 대비에 만전을 기하겠다"라고 밝혔다.
dream@newspim.com