[서울시의원 후보] 국민의힘 강서 1~6, 한지산·강석주·최진혁·김춘곤·김경훈·신찬호

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 강서구 서울시의원 후보를 확정했다.
- 1선거구 한지산, 2선거구 강석주 등 현역과 청년 인사 6명을 배치했다.
- 각 후보는 학력과 지역 기반 활동 경력을 보유하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 강서구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.
강서구 서울시의원 선거구는 화곡·우장산동 일대를 포함한 1~3·6선거구와 등촌·염창동 일대를 포함한 4·5선거구 등으로 구성된다. 이번 공천에서는 현역 시의원과 정당·청년 조직, 지역 기반 인사들이 고르게 배치됐다.
◆ 강서구 1선거구 한지산 후보
1984년생인 한지산 후보는 북경대학교 경영대학원 MBA 석사과정을 마쳤다.
국민의힘 서울시당 대변인과 강서갑 저출산대책위원장으로 활동하고 있다.
㈜도시와경제 이사로 활동하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.
◆ 강서구 2선거구 강석주 후보
1956년생인 강석주 후보는 서울기독대학교 일반대학원 사회복지학과를 졸업하고 문학박사 학위를 받았다.
서울특별시의회 전반기 보건복지위원장을 지낸 바 있다.
송의여자대학교 사회복지학과 특임교수를 역임했으며 서울특별시의회 의원으로 활동하고 있다.
◆ 강서구 3선거구 최진혁 후보
1981년생인 최진혁 후보는 동국대학교 대학원 정치학과를 수료했다.
국민의힘 서울시당 대변인을 지냈으며 현재 국민의힘 전국청년지방의원협의회 대변인으로 활동하고 있다.
서울특별시의회 의원으로 활동하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.
◆ 강서구 4선거구 김춘곤 후보
1967년생인 김춘곤 후보는 경희대학교 대학원 한방재료가공학과를 졸업하고 이학박사 학위를 받았다.
제11대 서울특별시의회 의원으로 활동하고 있다.
대통령 소속 개인정보보호위원회 위원을 지낸 바 있으며 단국대학교 경영대학원 초빙교수로 활동하고 있다.
◆ 강서구 5선거구 김경훈 후보
1986년생인 김경훈 후보는 연세대학교 교육대학원을 졸업하고 교육학 석사 학위를 받았다.
국민의힘 서울시당 대외협력위원장을 지냈으며 현재 국민의힘 전국청년지방의원협의회 대변인으로 활동하고 있다.
서울특별시의회 의원으로 활동하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.
◆ 강서구 6선거구 신찬호 후보
1966년생인 신찬호 후보는 수원대학교 경영대학원 스포츠경영학과를 졸업하고 체육학 석사 학위를 받았다.
19대 국회의원 보좌관을 지낸 바 있다.
대구 미래대학교 경찰행정학과 겸임교수를 역임했으며 현재 강서구의회 의원으로 활동하고 있다.
oneway@newspim.com